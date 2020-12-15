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الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 الموافق 30 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 15-12-2020

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 08:06 ص
الريال السعودى
الريال السعودى
منة سالم
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يقدم لكم موقع "الدستور" في هذا التقرير سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بداية التداولات الصباحية اليوم الثلاثاء 15-12-2020،في البنوك وشركات الصرافة، العاملة بالسوق المصرية.

على المستوى المحلي، تشهد تقارير سعر صرف الريال السعودي اليوم حالة من الاستقرار أمام الجنيه المصري، حيث بلغ متوسط سعره خلال التعاملات المبكرة من صباح اليوم، بماكينات الصراف الآلي وشركات الصرافة، عند مستوى 4.18 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 15-12-2020

البنك المركزي المصري
بلغ سعر صرف الريال السعودي في البنك المركزي 4.17 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع، حسبما أفادت التحديثات الأخيرة للبنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة.

بنك مصر
وحقق سعر الريال في بنك مصر 4.08 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري
فيما بلغت مستويات أسعار الريال فى البنك الأهلي المصري عند 4.08 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية
وحقق فى بنك الإسكندرية،4.10 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان
فيما بلغ سعر الريال السعودى فى بنك التعمير والإسكان 4.06 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

بنك مصر إيران التنمية
فيما حقق سعر الريال السعودى فى بنك مصر إيران التنمية وبلغ 4.05 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي cib
وجاء سعر الريال السعودى فى بنك التجاري الدولي،عند مستوي 4.09 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولي
كما بلغت العملة السعودية فى بنك العربي الأفريقي، 4.06 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.

البنك المصري الخليجي
واستقر الريال السعودي فى البنك المصري الخليجي، عند مستوي 4.15 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي
وجاء في مصرف أبوظبي الإسلامي عند مستوى 4.10 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

بنك عوده
وجاء سعر الريال السعودى فى بنك عوده عند 4.18 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

جدير بالذكر أن الريال السعودي يتكون من 100 هللة، والعملات الورقية عبارة عن «5 ريالات، 10 ريالات، 50 ريالًا، 100 ريال، 500 ريال»، والعملات المعدنية عبارة عن: «1 هللة، 5 هللات، 10 هللات، 25 هللة، 50 هللة، 1 ريال، 2 ريال.

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