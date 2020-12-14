«التعاون الخليجي» يدين هجوم جدة ويجدد دعمه للسعودية

أدان نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي، الهجوم الإرهابي الذي وقع اليوم على سفينة نقل وقود في محافظة جدة السعودية.وأكد الحجرف في بيان مساء اليوم على مواقف مجلس التعاون الثابتة تجاه رفضه القاطع للإرهاب والتطرف، ونبذه لكافة أشكاله وصوره، ورفضه لدوافعه ومبرراته، أيا كان مصدره، والعمل على تجفيف مصادر تمويله، وذلك وفق بيان لمجلس التعاون عبر موقعه الإلكتروني.وشدد الحجرف على وقوف مجلس التعاون مع المملكة ودعمه لكافة الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها ومصالحها واستقرارها.