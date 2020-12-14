كيف تحمي نفسك من الإصابة بفيروس كورونا في أماكن العمل ؟
الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 04:50 م
شيماء دهبطباعة
يستشعر الشخص الخطر بمجرد وجوده بمكان مزدحم خوفًا من انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد إليه "كوفيد_19" لذا ومع انتقالنا يوميًا للعمل نرصد خلال السطور التالية كيف تحمي نفسك من الاصابة بفيروس كورونا في أماكن العمل وفقًا لموقع "health" الطبي.
يذكر أن وزارة الصحة والسكان ترفع استعداداتها بكافة محافظات الجمهورية، وتتابع الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، وهناك أرقام خط ساخن ورقم واتساب تم توفيره من قبل الوزارة بشأن فيروس كورونا والأمراض المعدية وهو الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، مع وجود تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف عبر تحميله.
كيف تحمي نفسك من الاصابة بفيروس كورونا في أماكن العمل
«ارتداء الكمامة واستخدام الكحول»ضرورة ارتداء الكمامة الخاصة بك داخل مكان العمل وعدم التهاون في ذلك مع الحرص على التباعد الاجتماعي بينك وبين زميلك في العمل خاصة خلال الحديث، والعمل على استخدام الكحول الشخصي لك وتطهير يدك بشكل مستمر.
«غسل اليدين والتأكد من تعقيم المكان»لابد من التأكد من تعقيم المكان المتواجد فيه حتى لا يتم انتقال ايا عدوى لك مع الاستمرار في غسل اليدين إن أمكن بالماء والصابون مع الحرص على وصول الماء بين الأصابع والتدليك الجيد لهما.
«لا يكون المكان مغلق»أحرص على التواجد في مكان يصل له التهوية بشكل جيد مع العلم أن المكان المغلق ينتقل إليه العدوى بشكل أسرع بين المتواجدين بالمكان.
«البقاء بالمنزل في حالة الأعراض»الحرص على البقاء بالمنزل في حالة الشعور بالأعراض خاصة ارتفاع درجة الحرارة والسعال وصعوبة التنفس.
يذكر أن وزارة الصحة والسكان ترفع استعداداتها بكافة محافظات الجمهورية، وتتابع الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، وهناك أرقام خط ساخن ورقم واتساب تم توفيره من قبل الوزارة بشأن فيروس كورونا والأمراض المعدية وهو الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، مع وجود تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف عبر تحميله.