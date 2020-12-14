كيف تحمي نفسك من الإصابة بفيروس كورونا في أماكن العمل ؟

كيف تحمي نفسك من الاصابة بفيروس كورونا في أماكن العمل

«ارتداء الكمامة واستخدام الكحول»

«غسل اليدين والتأكد من تعقيم المكان»

«لا يكون المكان مغلق»

«البقاء بالمنزل في حالة الأعراض»

ضرورة ارتداء الكمامة الخاصة بك داخل مكان العمل وعدم التهاون في ذلك مع الحرص على التباعد الاجتماعي بينك وبين زميلك في العمل خاصة خلال الحديث، والعمل على استخدام الكحول الشخصي لك وتطهير يدك بشكل مستمر.لابد من التأكد من تعقيم المكان المتواجد فيه حتى لا يتم انتقال ايا عدوى لك مع الاستمرار في غسل اليدين إن أمكن بالماء والصابون مع الحرص على وصول الماء بين الأصابع والتدليك الجيد لهما.أحرص على التواجد في مكان يصل له التهوية بشكل جيد مع العلم أن المكان المغلق ينتقل إليه العدوى بشكل أسرع بين المتواجدين بالمكان.الحرص على البقاء بالمنزل في حالة الشعور بالأعراض خاصة ارتفاع درجة الحرارة والسعال وصعوبة التنفس.يذكر أن وزارة الصحة والسكان ترفع استعداداتها بكافة محافظات الجمهورية، وتتابع الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، وهناك أرقام خط ساخن ورقم واتساب تم توفيره من قبل الوزارة بشأن فيروس كورونا والأمراض المعدية وهو الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، مع وجود تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف عبر تحميله.