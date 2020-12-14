بالخطوات.. كيف تحمي ابنك من فيروس كورونا المستجد في المدرسة؟





كيف تحمي ابنك من فيروس كورونا

«تثقيف الأطفال»



لابد من الحديث مع الطفل عن فيروس كورونا بطريقة مبسطة عن طريق رسومات أو حكايات عن ماهية الفيروس، وكيف يتم نقل العدوى مع بث روح الطمأنينه حتى لا يتعرض للخوف.



«غسل اليدين أمامه»

هناك العديد من الأطفال من يغسلون أيديهم بصورة خاطئة لذا علينا التمثيل العملي أمامهم كيف يمكن غسل اليدين بصورة لعبة، مع التركيز على بين الأصابع وبطن اليد بالماء والصابون وربط مدة غسل اليدين بأغنية يفضلها حتى يكون الأمر مُحبب له.



«أطعمة صحية» لابد من الحديث مع الطفل عن فيروس كورونا بطريقة مبسطة عن طريق رسومات أو حكايات عن ماهية الفيروس، وكيف يتم نقل العدوى مع بث روح الطمأنينه حتى لا يتعرض للخوف.«غسل اليدين أمامه»هناك العديد من الأطفال من يغسلون أيديهم بصورة خاطئة لذا علينا التمثيل العملي أمامهم كيف يمكن غسل اليدين بصورة لعبة، مع التركيز على بين الأصابع وبطن اليد بالماء والصابون وربط مدة غسل اليدين بأغنية يفضلها حتى يكون الأمر مُحبب له.

التركيز على الأطعمة والمشروبات الصحية المفيدة للطفل التي تعزز من مناعته كالمشروبات فيتامين سي البرتقال واليوسفي، والجوافة، والغذاء الصحي وتضمين اللانش بوكس الخاص بالطفل لكل هذه الأطعمة.



«ظهور أعراض على الطفل»

بمجرد ظهور أعراض على الطفل الخاصة بالإصابة عليك عدم ذهابه للمدرسة حتى لا يكون ذلك خطر عليه وعلى من حوله، بل يتم التعامل من خلال الأطباء المتخصصون وسرعة الكشف الطبي عليه.



«عدم مشاركة أدواته»

التنبيه على الطفل بعدم مشاركة أدواته الشخصية مع أحد من زملائه بل يحتفظ بأشياؤه ولا يشاركها مع أحد، كما لابد من التنبيه عليه عدم الوجود في الأماكن المزدحمة وارتداء الكمامة.



«القسط الكافي من النوم»

التأكيد على حصول الطفل على قسط كاف من النوم فالنوم المتقطع يعمل على التقليل من المناعة الخاصة به.



يذكر أن وزارة الصحة والسكان ترفع استعداداتها بكافة محافظات الجمهورية، وتتابع الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، وهناك أرقام خط ساخن ورقم واتساب تم توفيره من قبل الوزارة بشأن فيروس كورونا والأمراض المعدية وهو الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، مع وجود تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف عبر تحميله.







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