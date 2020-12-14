البابا تواضروس: لا يُوجد خلاف داخل المجمع المقدس

كشف البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عن سبب عدم انعقاد المجمع المقدس، وحقيقة وجود خلافات داخل المجمع.وقال البابا تواضروس الثاني، خلال حواره مع قناة «أغابي» القبطية: «إن المجمع المقدس يجب أن يكون بالحضور، وكيف أقوم بعمل مجمع مقدس وهناك 35 مطرانًا وأسقفًا بالخارج لا يستطيعون الحضور».وتابع: «بعد انتشار العدوى قررنا تأجيل المجمع»، مؤكدا أنه لا يوجد خلاف داخل المجمع، وأن الموجود هو اختلافات في وجهة النظر في بعض القضايا؛ لأن في المجمع 128 مطرانًا وأسقفًا، وكل واحد له وجهة نظر وهذا أمر طبيعي، وتعدد الآراء يثري الموضوع.