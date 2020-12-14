حبس متهم حاول التحرش بفتاة في منزلها في الخصوص

أمرت نيابة الخانكة،اليوم، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات لتحرشه بفتاة في منطقة الخصوص بمحافظة القليوبية.وكشفت التحقيقات الأولية أن المتهم "أ.ع" عاطل، أنكر تحرشه بالفتاة، قائلا إنه ادعاء كاذب بسبب خلافات الجيرة فيما بينهم، فيما قالت المجني عليها بأنها تعرضت للتحرش من قبل المتهم محاولا الاعتداء عليها.وكان قد ورد بلاغ لقسم شرطة الخصوص من فتاة تتهم عاطلا بالتحرش بها فى بهو العقار، الذي تقيم فيه وأضافت بأنها فوجئت بدخوله ورائها ولمس مواطن عفتها، وأنها استغاثت بالجيران فتركها ولاذ بالفرار،وجرى ضبط المتهم الذى أنكر ارتكاب الواقعة، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.