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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس وزراء إثيوبيا يزور تيجراي ويتعهد بملاحقة المعارضين

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 09:11 م
رئيس وزراء إثيوبيا
رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد،
محمد عمر
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أجرى رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، اليوم الأحد، زيارة إلى إقليم تيجراي الذي يشهد حربا بين قوات الجيش والجماعات المعارضة بالإقليم.

وقال رئيس الوزراء في بيان عبر حسابه على موقع تويتر، مساء اليوم، إنه ذهب إلى ميكيلي عاصمة تيجراي والتقى قادة قوة الدفاع الوطنية الإثيوبية، وكذلك الإدارة المؤقتة لإقليم تيجراي.

وأشار آبي أحمد إلى أنه جرى استعادة الاتصالات والكهرباء حاليًا بعد الإصلاحات في الإقليم، مشيرا إلى أن أعمال البنية التحتية وتقديم الإغاثة الإنسانية جارية.

وتعهد رئيس الوزراء الإثيوبي بملاحقة قيادات الإقليم المعارضة قائلا: "سنستمر في القبض على العصبة الإجرامية".

وقتل وأصيب المئات جراء الحرب التي يشنها الجيش الإثيوبي على إقليم تيجراي بخلاف فرار الآلاف لدول الجوار، بسبب رفض قيادة الإقليم لسياسة الحكومة الفيدرالية برئاسة آبي أحمد.

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