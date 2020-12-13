حبس عاطلين سرقا 11 توك توك في المرج

أمرت نيابة المرج اليوم بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهما بسرقة التكاتك بمنطقة المرج.وكشفت التحقيقات أن المتهمين «أشرف.س وحمادة.أ» عاطلين وأقرا بارتكابهما جرائم سرقة التكاتك بأسلوب المفتاح المصطنع بمنطقة المرج.كما أقر المتهمان بسرقة ١١ توك توك بذات الأسلوب، وقاما بتغيير ملامحها تمهيدا لبيعها وتمكنت من بيع ٤ منها.وكانت بداية الواقعة عندما ورد عدة بلاغات تفيد بسرقة التكاتك الخاصة بهم وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهمين وضبطهم وأقرا بارتكاب وقائع السرقة وأرشدا عن مكان باقى التكاتك المسروقة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.