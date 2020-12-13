القوات التركية تعتدي بالمدفعية على بلدة عين عيسى في سوريا

جددت القوات التركية ومرتزقتها من التنظيمات الإرهابية اعتداءاتها بالمدفعية على محيط بلدة عين عيسى، انطلاقًا من المناطق التي يحتلونها بريف الرقة الشمالي في سوريا.ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا)، الأحد، عن مصادر محلية، أن القوات التركية ومجموعات من مرتزقتها الإرهابيين اعتدوا بالمدفعية على الأطراف الشمالية لبلدة عين عيسى شمال الرقة، ما أدى إلى وقوع أضرار في ممتلكات الأهالي وبعض المحاصيل الزراعية.ومنذ بداية عدوانها في أكتوبر من العام الماضي واحتلالها عددًا من القرى والبلدات والمدن، اتخذت القوات التركية ومرتزقتها من التنظيمات الإرهابية تلك المناطق منطلقًا لتنفيذ اعتداءاتها المتواصلة على المدنيين وهجرت الآلاف منهم وسرقت ونهبت ممتلكاتهم.