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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

وفاة الروائي بهاء عبد المجيد متأثرًا بكورونا

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 07:12 م
بهاء عبد المجيد
بهاء عبد المجيد
ايهاب مصطفى
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توفى منذ قليل الروائي والاكاديمي بهاء عبد المجيد أستاذ الأدب الإنجليزي بجامعة عين شمس والأستاذ زائر بجامعة أكسفورد بلندن، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا.

بهاء عبد المجيد هو أستاذ جامعي وصدر له العديد من الروايات منها "النوم مع الغرباء و"خمارة المعبد" و"جبل الزينة" و"سانت تريز" فضلا عن 9 مجموعات قصصية، وأخيرًا رواية "قطيفة حمراء".

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