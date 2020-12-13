اعتماد نتيجة الطلبة المقبولين بكلية الشرطة

كشف مصدر أمني عن أن وزارة الداخلية اعتمدت نتيجة الطلاب المقبولين للالتحاق بكلية الشرطة 2020، من طلاب الثانوية العامة وما يعادلها وطلاب الحقوق، وسوف يتم الإعلان خلال الأسبوع الجاري.وحسب المصادر، سيجري نشر النتيجة على الموقع الخاص بأكاديمية الشرطة، وسوف يتلقى الطلبة المقبولين اتصالات تليفونية رسمية لتنئتهم بالقبول وموعد التوجه للكلية وإبلاغهم برقم السرية، حيث تجري أكاديمية الشرطة اتصالات بالطلبة الذين جرى قبولهم بعدما اجتازوا الاختبارات المقررة، والتي استمرت عدة أسابيع بداية من شهر يوليو الماضي.