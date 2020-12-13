النطق بالحكم في قضية «طفل المرور» 20 ديسمبر

قررت محكمة جنح الطفل المنعقدة بمحكمة الأميرية، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة المتهمين بقضية طفل المرور، إلى 20 ديسمبر للنطق بالحكم على المتهمين.صدر القرار برياسة المستشار إسلام نجيب، وعضوية المستشارين كرولس عاطف ومهاب صالح، وسكرترية سامية أحمد وحسام المغربي وعلي راشد.أمرت النيابة العامة بإحالة الطفل المتعدي على فرد شرطة بدائرة حي المعادي، وثلاثة أطفال آخرين وبالغ إلى محاكم جنح وجنايات الطفل والجنح والجنايات العادية المختصة؛ لاتهامهم بإحرازهم جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي، وإهانة أحد رجال الضبط، والتنمر والإساءة إليه، والتعدي على مبادئ وقيم أسرية بالمجتمع المصري.كما وجهت لهم النيابة تهمة إنشاء وإدارة واستخدام حسابات خاصة على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب وتسهيل ارتكاب تلك الجرائم، وقيادة المتهم الأول مركبة بدون حمل رخصتي القيادة والتسيير، وكذا إحالة مالك المركبة المشار إليها إلى محكمة الجنح المختصة؛ لمعاقبته عن تمكينه المتهم المذكور من قيادة السيارة وهو لا يجوز له ذلك.وتبين من التحقيقات، أن أمين الشرطة، محمد فوزي جاد الله، استوقف المتهم بعد أن انتبه قيادة السيارة بواسطة طفل حديث السن، إلا أنه اعتدى على أمين الشرطة بالسب والقذف والتهكم والسخرية، مستنكرًا استيقافه وقام بالتحرك فجأة بالسيارة غير مبال بوقوف أمين الشرطة بجوارها، أدى ذلك إلى صدهم.وأكدت التحريات، أن المذكورين اعتادوا على إرتكاب مثل تلك الوقائع مستغلين وظيفة والد الطفل، حيث تم رصد عدة مقاطع مصورة لهم مع أفراد الشرطة يتنمرون عليهم بدعوی حصانة السيارة قضائيًا وإستحالة ضبطهم.