رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 13 ديسمبر 2020 الموافق 28 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

النطق بالحكم في قضية «طفل المرور» 20 ديسمبر

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 02:54 م
طفل المرور
طفل المرور
حسام التمساح
طباعة
قررت محكمة جنح الطفل المنعقدة بمحكمة الأميرية، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة المتهمين بقضية طفل المرور، إلى 20 ديسمبر للنطق بالحكم على المتهمين.

صدر القرار برياسة المستشار إسلام نجيب، وعضوية المستشارين كرولس عاطف ومهاب صالح، وسكرترية سامية أحمد وحسام المغربي وعلي راشد.

أمرت النيابة العامة بإحالة الطفل المتعدي على فرد شرطة بدائرة حي المعادي، وثلاثة أطفال آخرين وبالغ إلى محاكم جنح وجنايات الطفل والجنح والجنايات العادية المختصة؛ لاتهامهم بإحرازهم جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي، وإهانة أحد رجال الضبط، والتنمر والإساءة إليه، والتعدي على مبادئ وقيم أسرية بالمجتمع المصري.

كما وجهت لهم النيابة تهمة إنشاء وإدارة واستخدام حسابات خاصة على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب وتسهيل ارتكاب تلك الجرائم، وقيادة المتهم الأول مركبة بدون حمل رخصتي القيادة والتسيير، وكذا إحالة مالك المركبة المشار إليها إلى محكمة الجنح المختصة؛ لمعاقبته عن تمكينه المتهم المذكور من قيادة السيارة وهو لا يجوز له ذلك.

وتبين من التحقيقات، أن أمين الشرطة، محمد فوزي جاد الله، استوقف المتهم بعد أن انتبه قيادة السيارة بواسطة طفل حديث السن، إلا أنه اعتدى على أمين الشرطة بالسب والقذف والتهكم والسخرية، مستنكرًا استيقافه وقام بالتحرك فجأة بالسيارة غير مبال بوقوف أمين الشرطة بجوارها، أدى ذلك إلى صدهم.

وأكدت التحريات، أن المذكورين اعتادوا على إرتكاب مثل تلك الوقائع مستغلين وظيفة والد الطفل، حيث تم رصد عدة مقاطع مصورة لهم مع أفراد الشرطة يتنمرون عليهم بدعوی حصانة السيارة قضائيًا وإستحالة ضبطهم.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

العثور على طالبة شبرا المختفية: التحريات تكشف اللغز

«القوى العاملة» تعلن عن فرص عمل جديدة حتى 40 سنة

القصة الكاملة للطفلة «ميرا» التى أمر السيسى بعلاجها

7 قتلى ومصابين بحادث تصادم فى الجيزة

الصور

image description

ضبط مستريح نصب على الأهالي في دمياط

image description

«أسيوط» في اجتماع «التنمية المحلية» و«الصحة» لبحث مبادرة «المركزي»

image description

مواعيد امتحانات صفوف النقل والشهادات في أسيوط

image description

فى أسيوط.. 3 شباب جامعيين يكسرون القيود الاجتماعية وينشئون ورشتهم الخاصة

image description

محافظ أسيوط ينعى شيخ قسوس الكنيسة الإنجيلية بمصر

الأكثر قراءة

القصة الكاملة للطفلة «ميرا» التى أمر السيسى بعلاجها

ميدو يفتح النار على أمير مرتضى بسبب «مزبلة التاريخ»

7 قتلى ومصابين بحادث تصادم فى الجيزة

السيسى يوجه بالبدء الفورى فى إنشاء معامل الفحص المركزية بالموانئ

إنفوجراف

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

image description

احذروا الإغلاق.. 9 عوامل تمنعكم من الصلاة في المساجد (إنفوجراف)

image description

«رحلتنا واحدة».. قصة حب معز مسعود وحلا شيحة (إنفوجراف)

نجم الساعة

المتحدث الرسمي لـ«النواب» يحضر مع «منصور» جلسة حل مجلس الزمالك

منوعات

شركة بيونتيك: هذا موعد السيطرة على كورونا بالكامل

الصين: العثور على فيروس كورونا بعبوات لحم خنزير من الأرجنتين

موعد بداية فصل الشتاء 2020 رسمياً في مصر

موقع وزارة التربية والتعليم.. خطوات الاستعلام عن كود الطالب وكلمة السر

أيام زمان

«استمر 4 ساعات».. حكاية أطول مشهد رومانسى لـ سعاد حسنى

«أبو رجيلة» نجم الزمالك الذى اكتشف موهبته الغنائية صدفة

كواليس حرب خفية بين السندريلا وزبيدة ثروت في «الحب الضائع»

«مروا من هنا».. سلمى الشماع ترصد رحلتها مع نجوم الفن والإعلام

مقالات الرأي
محمد المعتصم
واخد لى بالك إنت (9)
بسنت حسن
مهرجان السولد أوت
ماجد حبته
مزايدات البرادعى
عمرو خالد
«المجيب».. إذا ألهمك الدعاء فاعلم أنه يريد أن يعطيك
المزيد

الثقافة

فنان مصري يتسلم جائزة المجلس الهندي للعلاقات الثقافية حول كورونا

رئيس دار الكتب: لن نعيق مصلحة الموظفين.. وأرسلنا لائحتهم لـ«المالية»

«جاير أندرسون» يستضيف معرض الفنانين الصغار «الإبداع في زمن الكورونا»

صدور ترجمة جديدة لرواية «موت فى البندقية» لــ توماس مان