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حوادث

تأجيل النظر في دعوى غلق الـ«تيك توك» إلى 14 فبراير

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 02:52 م
تيك توك
تيك توك
عماد سليمان
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قررت محكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، تأجيل الدعوى المقامة من سمير صبري، المحامي بالنقض والإدارية، ضد رئيس مجلس الوزراء ووزيري الإعلام والاتصالات، يطالب فيها بالحكم بغلق مواقع الـ "التيك توك" لجلسة 14 فبراير المقبل.

وقال المحامي في دعواه التي حملت رقم 42131 لسنة 73 قضائية، أن تلك المواقع مخالفة للدستور وللقانون وكافة القيم الدينية والأخلاقية والاجتماعية انتشرت منصات خادشة للحياء وللآداب العامة وتسعى جاهدة إلى نشر الفجور والتدني والفضائح والعري عبر هذه المواقع، باتت تطبيقات التواصل الاجتماعي، لم تقتصر على التواصل بين الأشخاص وبعضهم البعض أو التسلية فقط، بل امتدت لاستخدامات أخرى، تتعلق بجمع الأموال، عندما ظهرت العديد من التطبيقات أبرزها ما يسمى بـ «التيك توك»، والذي يهدف إلى تقديم محتوى مرئي يفيد الشخص ماديًا كلما حصل على عدد متابعات أكثر.

وأضاف "سمير" في دعواه، أن تطبيق "التيك توك" يعتمد على صناعة الفيديوهات الشخصية لمستخدميه، لم يتم تناوله في سياق هادف بل شهد انحرافًا من الشباب والفتيات نحو الابتزاز والمحتويات المخلة، التي تحمل ألفاظًا ومشاهد غير أخلاقية تضر بالجنسين، وطالب بالحكم بإغلاق هذه المواقع وقدم المستندات المؤيدة لدعواه.

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