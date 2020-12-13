تأجيل الطعن على قرار تجميد مجلس الزمالك لـ3 يناير

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تأجيل نظر الطعن المقام من مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، وعدد من الأعضاء، على القرار الصادر بتجميد مجلس الإدارة، وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة شئون النادي، لجلسة 3 يناير المقبل.ومنعت المحكمة دخول الصحفيين والمصورين، واقتصرت الجلسة على حضور مقيمى الطعن فقط، ووضعت الحواجز الحديدية أمام باب القاعة بجانب قوات الأمن التي وقفت حول الحواجز.وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قد تلقت الطعن المقام من مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، وأحمد عادل عبدالفتاح وإسماعيل يوسف وأحمد مرتضي ومحمد أنور وشريفة كمال، أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك السابقين، وهاني زادة، والتى تطالب بإلغاء قرار رقم 520 لسنة 2020 بتجميد مجلس إدارة نادي الزمالك.وأكدت الدعوى أنه في ضوء نتائج أعمال لجنة الفحص والتفتيش المالية والإدارية، والمشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 434 لسنة 2020 بتاريخ 23 سبتمبر 2020، من المختصين من وزارة الشباب والرياضة والجهاز المركزى للمحاسبات، تم تجميد مجلس إدارة نادي الزمالك.