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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تأجيل دعوى نقل أموال «الإخوان» لخزانة الدولة لـ 20 ديسمبر

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 02:43 م
الإخوان
الإخوان
نجلاء رفاعي
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قررت محكمة الأمور المستعجلة، برئاسة المستشار أحمد يوسف، رئيس المحكمة، تأجيل الدعوى المقامة من رئيس لجنة التحفظ على أموال جماعة "الإخوان" الإرهابية، وتطالب فيها بالتصرف في أموال 89 إرهابيا من قيادات وعناصر "الإخوان"، ونقلها لخزانة الدولة، لجلسة 20 ديسمبر لتقديم المستندات.

وأقامت لجنة التحفظ على أموال الجماعة الإرهابية، دعوى أمام محكمة الأمور المستعجلة، دعوى تطلب فيها بتمكينها من التصرف في أموال 89 إرهابيا من قيادات "الإخوان" ونقلها للخزانة العامة للدولة.

وشملت الدعوى كلا من ورثة المعزول محمد مرسي، والإرهابي محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر، وصفوت حجازي ومحمد البلتاجي ومحسن راضي وأسعد الشيخة، ومفتي الجماعة الإرهابية عبد الرحمن البر، وأيمن هدهد، وآخرين.

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