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الأحد 13 ديسمبر 2020 الموافق 28 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أوكرانيا تسجل 9176 إصابة جديدة بكورونا و156 وفاة

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 09:54 ص
إصابة جديدة بكورونا
إصابة جديدة بكورونا
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قال وزير الصحة الأوكراني ماكسيم ستيبانوف اليوم الأحد، إنه تم تسجيل 9176 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 894 ألفًا و215 إصابة.

وأضاف ستيبانوف - في صفحته على موقع فيس بوك للتواصل الاجتماعي حسبما نقلت وكالة يوكرينفورم الأوكرانية - أنه يوجد بين الحالات الجديدة 494 طفلًا و313 عاملًا في مجال الصحة، كما تم تسجيل 156 وفاة جديدة، وتماثل 7 آلاف و563 شخصا للشفاء.

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