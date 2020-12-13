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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تصاعد أزمة «المقطوعة الشعرية» بين أنقرة وطهران

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 09:51 ص
رئيس البرلمان التركي،
رئيس البرلمان التركي، مصطفى شنتوب
منار أحمد
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أعلنت وسائل اعلام المحلية، اليوم الأحد، أن البرلمان التركي، أدان ما أسماها بـ«التصرفات غير اللائقة التي صدرت من مسئولين إيرانيين تجاه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان»، بعد مقطوعة شعرية قرأها في العاصمة الأذربيجانية باكو.

ورفض رئيس البرلمان التركي، مصطفى شنتوب، التصرفات الإيرانية بحق «أردوغان»، وقال إن «من قاموا بذلك لا يعرفون حدودهم، ولا يدركون قيمة العلاقات بين أنقرة وطهران»، على حد قوله.

يأتي ذلك في ظل تطورات الأزمة بين أنقرة وطهران، عقب إلقاء الرئيس أردوغان مقطوعة شعرية اعتبرتها إيران تستهدف وحدة أراضيها، فيما رفض وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، في اتصال هاتفي، السبت، مع نظيره الإيراني، محمد جواد ظريف، تصريحات طهران التي استهدفت الرئيس التركي.

وفي وقت سابق، قال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني، مجتبى ذو النوري، موجهًا حديثه لأردوغان "إن الحلم بتوسيع نفوذ تركيا في القوقاز لن يتحقق».

وأشار «ذو النوري»، إلى أن أردوغان يُريد توسيع نفوذ تركيا بدول مثل أذربيجان وسوريا والعراق والخليج، وفق ما نقلت وكالة «فارس» الإيرانية.

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