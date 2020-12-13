حبس «حلّال الشفرات» فى السلام

قررت نيابة شرق القاهرة الكلية، حبس مالك محل تخصص في فك شفرات القنوات المشفرة بدائرة قسم شرطة السلام، وكلّفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.وتبين من التحقيقات قيام أحد الأشخاص، مالك محل لبيع أجهزة الاستقبال "الريسيفر"، مقيم بدائرة قسم شرطة أول السلام بمحافظة القاهرة، بإدارة المحل لبيع أجهزة الاستقبال "الريسيفر" المعدة لفك شفرة القنوات الفضائية المشفرة، حيث يتم تزويد تلك الأجهزة بقطع (اللانات) للاتصال بالإنترنت، ومُحملة ببرامج مخصصة لفك الشفرة لتلك القنوات، وملحق بالمحل المشار إليه مخزن لتخزين الأجهزة.عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المحل والمخزن المشار إليهما، وتم ضبط المتهم أثناء إدارة نشاطه، وعثر بداخل المحل على 194 جهاز استقبال "ريسيفر" ماركات مختلفة- 2 جهاز لاب توب محمل عليها المواقع الخاصة بتحميل المحتوى الإلكترونى لبثه على السيرفر- 4 هواتف محمولة مُحمل عليها تطبيقات تشغيل وإدارة سيرفرات متعددة- جهاز راوتر للاتصال بالإنترنت.كما تم ضبط قائد سيارة، مقيم بالقاهرة، وضُبط بداخل السيارة 440 جهاز استقبال "ريسيفر" ماركات مختلفة، معدة لفك شفرة القنوات الفضائية المشفرة حال اتصالها بالإنترنت، حال قيام قائدها بتفريغ الحمول بالمخزن الخاص بالمتهم والملاصق للمحل، وبمواجهته اعترف بأنه شريك للمتهم فى تجارته غير المشروعة.