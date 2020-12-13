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رئيس التحرير التنفيذي
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حوادث

إحالة صاحب محلات رياضية للمحاكمة لتهديده زوجته بنشر صورها العارية بالإسكندرية

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 04:47 ص
حبس
حبس
الإسكندرية - مصطفى فتحي:
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قررت نيابة المنتزه أول بالإسكندرية، حبس صاحب محلات رياضية 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بتهديد زوجته بنشر صور لها كان قد صورها عارية، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة وإحالته إلي جلسة محاكمة العاجلة.

ترجع أحداث القضية التي تحمل رقم 5029 لسنة 2020 جنح قسم شرطة المنتزة أول، عندما تقدمت المدعوة "م.أ"، ببلاغ ضد زوجها المتهم "ت.ه"، صاحب محلات رياضية تتهمه فيه بتهديدها بنشر صور وفيديوهات لها أثناء تواجدها معه في غرفة النوم دون علمها.

توصلت التحريات أن المجني عليها تقدمت برفع قضية للانفصال والطلاق بعد نشوب خلافات بينها وبين زوجها صاحب محلات رياضية مصري ويحمل الجنسية الأمريكية، منذ فترة إلى أنها فوجئت بقيام زوجها بتهديها وإرسال لها صور وفيديوهات لهما أثناء ممارسة الجنس في غرفة نومهما وتهديدها بنشر تلك الصور والفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتحرر محضر بالواقعة واستدعاء الزوج إلى أنه لم يحضر فتم استصدار إذن بالضبط والإحضار وعقب تنفيذ الإذن تم إلقاء القبض عليه وبعرضه على النيابة قررت حبسه واحالته الي المحاكمة العاجلة.

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