إصابة ضابط لبناني بجروح خطرة في انفجار لغم بوادي خالد

أصيب ضابط لبناني في القوات المسلحة، السبت، إثر تعرضه لانفجار لغم على الحدود السورية اللبناني من مخلفات الحرب.وأوضحت قيادة الجيش اللبناني، في بيان السبت، أنه أثناء قيام دورية راجلة من الجيش بمهمة في منطقة الكنيسة - وادي خالد، أصيب ضابط بجروح خطرة في إحدى ساقيه جرّاء انفجار لغم أرضي كانت قد جرفته مياه النهر الكبير من الأراضي السورية إلى داخل الأراضي اللبنانية.أشار البيان الصادر عن الجيش إلى أنه تم على الفور نقل الضابط المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.