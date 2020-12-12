برلمانى: زيارة السيسى لفرنسا أكدت مكانة مصر العالمية

قال معتز محمد محمود، عضو مجلس النواب، إن مصر استطاعت خلال السنوات الأخيرة، وبفضل القيادة الحكيمة للرئيس السيسي وحنكته وقدرته، استعادة ريادتها العربية والإقليمية، مضيفًا أنه أصبحت لمصر علاقات قوية مع كل الدول العربية المهمة وتكوين نفوذ ومهابة داخل قارة إفريقيا، علاوة على تمتين علاقاتها بكل دول القارة وحيازة احترامها وتقديرها.وأوضح عضو مجلس النواب في بيان له اليوم، أن زيارة السيسى لفرنسا التي استمرت عدة أيام أثبتت أن لمصر مكانة عالمية، وأن لها رؤية نافذة في مختلف الملفات الحساسة المطروحة على مستوى العالم وبالخصوص ما يتعلق بالتطورات بشرق المتوسط، والتصدي للأطماع التركية والفتن والاضطرابات التي تسوقها جماعة الإخوان الإرهابية في ليبيا وشمال إفريقيا والعديد من الدول.وشدد محمود على أن السنوات الست الماضية، أثبتت أن مصر قوة كبيرة، وأنه لا يمكن تناسي دورها أو تجاهله في كل الملفات بالمنطقة والفضل في ذلك يعود لرؤية واضحة وشفافية في اتخاذ القرار، وإحاطة تامة بمختلف الملفات وإعلاء مصلحة مصر العليا وفق توجيهات مباشرة من الرئيس السيسي.