رمضان صبحي يغيب عن مباراة الزمالك المقبلة





وحصل بيراميدز على ركلة جزاء في بداية الشوط الثاني أهدرها عبد الله السعيد وتصدى لها محمد صبحي حارس المرمى.

وفي الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة سجل خالد الغندور هدف الانتصار لصالح فريق الاتحاد بعد عرضية رائعة ورأسية قوية على يسار الحارس شريف إكرامي.

وحصد فريق الاتحاد السكندري على أول 3 نقاط بينما فشل فريق بيراميدز بنجومه الجدد القادمين من الأهلي في تحقيق الفوز.



تلقى رمضان صبحي، لاعب بيراميدز، البطاقة الصفراء الثانية وتعرض للطرد بعد نهاية مباراة الاتحاد، وبذلك يغيب عن مواجهة الزمالك المقبلة.وخطف فريق الاتحاد السكندري 3 نقاط ثمينة بعد الفوز على بيراميدز بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الاولى من بطولة الدوري الممتاز.تقدم عبد الله السعيد في الدقيقة 33 من رأسية رائعة، وذلك بعد أن ألغت تقنية الفيديو هدفا لصالح رزاق سيسيه في الدقيقة السابعة من عمر الشوط الأول.وفي الدقيقة 43 أحرز عمار حمدي هدفا رائعا بعد مراوغة وتسديدة صاروخية على يسار شريف إكرامي.