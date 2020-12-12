رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 12 ديسمبر 2020 الموافق 27 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

رمضان صبحي يغيب عن مباراة الزمالك المقبلة

السبت 12/ديسمبر/2020 - 07:20 م
رمضان صبحي
رمضان صبحي
طباعة
تلقى رمضان صبحي، لاعب بيراميدز، البطاقة الصفراء الثانية وتعرض للطرد بعد نهاية مباراة الاتحاد، وبذلك يغيب عن مواجهة الزمالك المقبلة.

وخطف فريق الاتحاد السكندري 3 نقاط ثمينة بعد الفوز على بيراميدز بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الاولى من بطولة الدوري الممتاز.

تقدم عبد الله السعيد في الدقيقة 33 من رأسية رائعة، وذلك بعد أن ألغت تقنية الفيديو هدفا لصالح رزاق سيسيه في الدقيقة السابعة من عمر الشوط الأول.

وفي الدقيقة 43 أحرز عمار حمدي هدفا رائعا بعد مراوغة وتسديدة صاروخية على يسار شريف إكرامي.

وحصل بيراميدز على ركلة جزاء في بداية الشوط الثاني أهدرها عبد الله السعيد وتصدى لها محمد صبحي حارس المرمى.

وفي الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة سجل خالد الغندور هدف الانتصار لصالح فريق الاتحاد بعد عرضية رائعة ورأسية قوية على يسار الحارس شريف إكرامي.

وحصد فريق الاتحاد السكندري على أول 3 نقاط بينما فشل فريق بيراميدز بنجومه الجدد القادمين من الأهلي في تحقيق الفوز.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

تفاصيل مصرع مصريين في حادث سير بالسعودية

التفاصيل الكاملة لانهيار عقار حدائق القبة على السكان

الاتحاد يخطف 3 نقاط مثيرة من بيراميدز

الجنايات.. السجن 3 سنوات لـ9 متهمين بقضية «مجدى مكين»

الصور

image description

العثور على شاب مشنوقًا داخل مقهى في دمياط

image description

إزالة مكامير فحم مخالفة بعد نشوب حرائق بدمياط

image description

محافظ أسيوط: إنشاء محطة للغاز الطبيعي على مساحة 250 مترا

image description

محافظ أسيوط: على أصحاب العقارات المخالفة سرعة تقديم طلبات التصالح

image description

مركز استضافة المرأة ببني سويف يستقبل عم أحمد بائع المناديل وطفلته (صور)

الأكثر قراءة

عبدالله السعيد يُعادل رقم «الخطيب» في الدوري العام

ميدو يفتح النار على أمير مرتضى بسبب «مزبلة التاريخ»

أمطار رعدية وعدم استقرار الطقس.. الأرصاد تكشف تفاصيل «الإنذار البحرى» (خاص)

مصادر: منع صفوان ثابت من السفر في «دعم الإخوان» قريبًا

إنفوجراف

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

image description

احذروا الإغلاق.. 9 عوامل تمنعكم من الصلاة في المساجد (إنفوجراف)

image description

«رحلتنا واحدة».. قصة حب معز مسعود وحلا شيحة (إنفوجراف)

نجم الساعة

مراجعة فيلم «the father».. عندما فقد «هوبكنز» عقله ليمتعنا

منوعات

تعرف على أماكن الخروج في رأس السنة 2021 واحتفالات الكريسماس

تفاصيل إطلاق التعليم العالي منصة ادرس في مصر 2020 - 2021

ياسر إدريس يفوز بعضوية الاتحاد الإفريقى للسباحة بالتزكية

فلكي: شهب برج التوأم تدخل الغلاف الجوي غدًا

أيام زمان

«بسبب صديقته».. لماذا رفض ممثل أمريكي توصيل الملك فاروق بسيارته؟

«طه إسماعيل كان زملكاويًا جدًا».. اعترافات ميمي الشربيني عن انتقاله للنادي الأهلي

«يظهر إني بحبها».. لماذا غفر التابعي لأسمهان تمردها على حبه؟

«أنا تعبانة منها».. لماذا غضبت روز اليوسف من ابنها إحسان عبدالقدوس؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
ماذا قال بوريطة؟
د.مينا بديع عبدالملك
المنشاوى.. البلبل البكّاء
د.كريمة الحفناوى
لا لتطبيب الختان بالتوعية والقانون
صفاء النجار
الذكورة السامة «4»
المزيد

الثقافة

26 ديسمبر.. شريف شعبان يناقش «3 نبوءات سوداء» بالمتحف المصري

أبراج التفاح.. مجموعة قصصية جديدة للقاص محمد ربيع حماد

خرافات بناء الهرم الأكبر: موجات فوق صوتية ومرتفعات حجرية

مختارات لأيقونات ثقافية كانت شاهدة على زمن الشعراء الكبار