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سياسي

برلمانى: توجيهات السيسى بإعطاء لقاح كورونا مجانًا انتصار للحياة الإنسانية

السبت 12/ديسمبر/2020 - 05:11 م
الصافي عبد العال
الصافي عبد العال الصغير
كريمة أبو زيد - السيد السعدني
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أشاد النائب الصافي عبدالعال الصغير، عضو مجلس النواب، بالتوجيهات التي أصدرها الرئيس السيسي، بتوزيع لقاح كورونا مجانًا، موضحًا أنه انتصار للحياة الإنسانية والمساواة بين الجميع واحترام حق الحياة، وتحمل التكلفة المادية الهائلة من أجل صحة المصريين جميعًا والقضاء على هذا الفيروس اللعين.

وأشار الصغير في بيان له اليوم، إلى وجود استجابة فورية من جانب وزارة الصحة، التي أعلنت أن لقاح كورونا الصينى من إنتاج شركة "سينوفارم" الصينية، والذى دخل إلى مصر مؤخرًا ستحصل علية الفئات الأولى بالتطعيم مجانًا خلال ساعات، مضيفًا أن اللقاح أثبت فاعلية بنسبة 86٪ في الوقاية من فيروس كورونا المستجد، و99٪ فى إنتاج الأجسام المضادة للفيروس، و100٪ فى الوقاية من الوصول للحالات المتوسطة والشديدة.

وأكد نائب الاسكندرية أن الأولوية في توزيع اللقاح، خلال الساعات القادمة ستكون للعاملين بالقطاع الصحي مع إعطاء الأولوية للعاملين بمستشفيات العزل والصدر والحميات ومرضى الأورام والفشل الكلوى.

وقال عبدالعال إن إدارة مصر لأزمة الفيروس كانت ولا تزال عالمية وتجتذب الاحترام الشديد من الجميع.

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