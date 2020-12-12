التفاصيل الكاملة لإنهيار عقار حدائق القبة على السكان

تبلغ لشرطة النجدة بانهيار العقار رقم 8 شارع مصطفى عبد السميع - عزبه مكاوى - حدائق القبة بالانتقال والفحص تبين أن العقار مكون من أربعة طوابق وتبين انهياره بالكامل.ونتج عن ذلك إصابة شخص بسحجات وخدوش بسيطة وتمكنت وحدات الإنقاذ بالحماية المدنية من استخراج شخص آخر من تحت الأنقاض بحالة صحية جيدة ولا يوجد وفيات.كما تم إخلاء عقارين مجاورين للعقار المنهار كإجراء إحترازي حفاظًا على أرواح الأسر القاطنين بهم.