البابا تواضروس: قانون الأحوال الشخصية يناقش حاليَا في مجلس الوزراء

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية: إن مشروع قانون الأسرة "الأحوال الشخصية" يناقش حاليًا في مجلس الوزراء لوقت تقديمه في مجلس النواب وأعتقد أنه سوف يأخذ الأولوية، وقمنا بعمل قانون واحد لجميع الكنائس.وتابع البابا تواضروس الثاني، خلال حواره مع قناة اغابي: أوضح بعض الأمور أن الكنيسة الكاثوليكية في مصر رئاستها خارج مصر وهذه الرئاسة لهم بعض القوانين التي تخصهم لمنطقة الشرق الأوسط.وأضاف: وعندما تشترك الكنيسة الكاثوليكية في وضع قانون في مصر يجب أن تكون متوافقة مع كيانها الأعلى، مثال الكنيسة الكاثوليكية ليس بها طلاق ولكنه موجود في الكنائس الأرثوذكسية والإنجيلية، فحدثت مواءمة وتقريب لوجهات النظر وهذا أخذ وقت ولم يكن اختلاف ولكن نظام في الإدارة.وتابع: وشارك الآباء والمتخصصين حتى انتهى القانون وقُدم بالفعل، والكنيسة لا تتنازل وتعرف دورها بشكل جيد جدًا وهى كيان قائم من 2000عام ومن يقود الكنيسة هو شخص المسيح نفسه وهو الذي يرتب الأمور.