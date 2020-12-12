الجنايات.. السجن 3 سنوات لـ9 متهمين بقضية «مجدى مكين»

قضت محكمة شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية اليوم السبت، بالسجن 3 سنوات لـ9 متهمين وبراءة آخر في اتهامهم بقتل مجدي مكين داخل قسم الأميرية.كان النائب العام قد أمر بإحالة النقيب كريم مجدي، معاون مباحث، و9 من أمناء الشرطة، إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامهم في قضية "مجدي مكين"، ووجهت النيابة للمتهمين تهم تعذيب المجني عليه حتى الموت والإضرار العمدي بجهة عملهم وزارة الداخلية، وإحداث الإصابات الواردة بتقرير الطب الشرعي لرفقاء مجدي مكين، والتزوير في محضر الضبط الخاص بمجدي مكين وزملائه.