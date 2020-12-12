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حوادث

هيئة محكمة «أحمد بسام زكي» تطلب عرض فيديوهات الأحراز

السبت 12/ديسمبر/2020 - 12:50 م
أحمد بسام زكي
أحمد بسام زكي
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طلبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، خلال جلسة محاكمة أحمد بسام زكي، المتهم بهتك عرض 3 فتيات لم يبلغن 18 عامًا، وتهديدهنّ كتابةً بإفشاء أمور خادشة بالشّرف- المساعدة الفنية بعرض فيديوهات الأحراز، على هاتف المتهم الذي يحتوي على فيديوهات ورسائل جنسية.

وشهدت الجلسة حضور دفاع ووالد المتهم طالب الجامعة الأمريكية أحمد بسام زكي، وسط غياب المجني عليهم.

وكشف أمر الإحالة في القضية رقم 7864 لسنة 2020 جنايات المقطم، أن المتهم أحمد بسام زكي، طالب، 21 سنة، في غضون الفترة بين عامي 2016 حتى 2020 بدائرة قسم المقطم محافظة القاهرة، هتك عرض المجني عليها "ملك.ع"، التي لم تبلغ ثمانية عشرة سنة، وكان ذلك بغير قوة أو تهديد داخل سيارته.

وأضاف أمر الإحالة قيام المتهم بهتك عرض المجني عليها "آلاء"، التي لم تبلغ 18 عامًا، وكان ذلك بغير قوة أو تهديد، متخذًا من سطح العقار (سكنها) مكانًا لتقبيلها وملامسة كل أعضاء جسدها، مضيفًا قيام المتهم بهتك عرض الطفلة "جنة. أ"، وكان ذلك بغير قوة أو تهديد داخل مسكنه بأن لامس عورتها، وممكن إياها من ممارسة الجنس معه.

وقيام المتهم بتهديد الطفلة المجني عليها "ملك.ع" كتابةً بإفشاء أمور خادشة بشرفها، وكان التهديد مصحوبًا بأن أرسل إليها رسالة نصية عبر حسابها الإلكتروني "إنستجرام"، مهددًا إياها بفضح أمرها لدى ذويها بممارستها الجنس معه إن لم تعاود علاقتها الجنسية معه، كما هدد المتهم المجني عليها الطفلة "آلاء. م" كتابةً بإفشاء أمور خادشة بشرفها، وتهديدها بأن أرسل إليها رسالة نصية عبر تطبيق واتس آب، مهددًا إياها بفضح أمرها لدى ذويها ونشر صورتها وهو يقبلها، والتي التقطها خلسة دون رضاها، وذلك إن لم تعاود علاقتها الجنسية معه.

ورصد أمر الإحالة قيام المتهم بتهديد المجني عليها "جنة. أ" كتابةً بإفشاء أمور خادشة بشرفها ومُراسلتها عبر تطبيق "واتس آب"، مهددًا إياها بفضح أمر علاقتهما الجنسية لدى ذويها، إن لم تساعده في التعرف على صديقاتها، وهو نفس التهديد لضحيته "نفين.م".

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