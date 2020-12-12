ضبط المتهمين بقتل «مسجل جنائى» فى الرمل بالإسكندرية

نجح رجال الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم مساعد أول وزير الداخلية، في كشف ملابسات واقعة العثور على جثة أحد الأشخاص بالإسكندرية وضبط الجناة.تبلغ لقسم شرطة أول الرمل بمديرية أمن الإسكندرية بالعثور على جثة (أحد الأشخاص، مسجل جنائي) بأحد الشوارع بدائرة القسم.تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة (شخصين - لهما معلومات جنائية - مقيمين بدائرة قسم أول المنتزه).وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة وقررا أنه نظرًا لعلمهما بسابقة اتهام المجنى عليه فى العديد من القضايا قاما باستيقافه بادعاء كونهما من رجال الشرطة وتعديا عليه بالضرب واقتاداه داخل مركبة "توك توك"، وتوجها به لمكان الواقعة واستمرا فى التعدي عليه واستوليا منه على مبلغ مالى، وأثناء ذلك أُصيب المجنى عليه بحالة إعياء فقاما بإلقائه خارج مركبة "التوك توك" وفرا هربًا.أمكن ضبط مركبة "التوك توك" المستخدمة فى ارتكاب الواقعة وكذا (سائق المركبة - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الرمل) وبمواجهته بما جاء باعترافات المتهمين أيدها.تم اتخاذ الإجراءات القانونية.