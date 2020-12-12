تجديد حبس عصابة سرقة الملابس الجاهزة بشبرا
السبت 12/ديسمبر/2020 - 12:46 م
حسام التمساحطباعة
قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح شبرا تجديد حبس تشكيل عصابى 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة سرقة الملابس الجاهزة من المحلات التجارية بأسلوب المغافلة، وأقروا بارتكابهم 7 وقائع بذات الأسلوب.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارا من العقيد خالد سيف مفتش مباحث شبرا مصر، يفيد بتمكن قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة شبرا والمعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم من ضبط 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية"، حال استقلالهم مركبة "توك توك".
وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على كمية من الملابس الجاهزة مجهولة المصدر، وبمناقشتهم عن مصدر المضبوطات اعترفوا بسرقتها من داخل محل كائن بدائرة القسم بأسلوب "المغافلة".
وباستدعاء مالك المحل تعرف على المضبوطات واتهمهم بالسرقة، كما اعترفوا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه في السرقة من داخل المتاجر بذات الأسلوب، وأقروا بارتكاب 6 حوادث سرقة.
وتم بإرشادهم ضبط المسروقات المستولى عليها بمسكن أحدهم، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهم بالسرقة، وأضافوا بعدم قيامهم بتحرير محاضر بوقائع السرقة.
وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق
تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارا من العقيد خالد سيف مفتش مباحث شبرا مصر، يفيد بتمكن قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة شبرا والمعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم من ضبط 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية"، حال استقلالهم مركبة "توك توك".
وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على كمية من الملابس الجاهزة مجهولة المصدر، وبمناقشتهم عن مصدر المضبوطات اعترفوا بسرقتها من داخل محل كائن بدائرة القسم بأسلوب "المغافلة".
وباستدعاء مالك المحل تعرف على المضبوطات واتهمهم بالسرقة، كما اعترفوا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه في السرقة من داخل المتاجر بذات الأسلوب، وأقروا بارتكاب 6 حوادث سرقة.
وتم بإرشادهم ضبط المسروقات المستولى عليها بمسكن أحدهم، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهم بالسرقة، وأضافوا بعدم قيامهم بتحرير محاضر بوقائع السرقة.
وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق