رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 12 ديسمبر 2020 الموافق 27 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تجديد حبس عصابة سرقة الملابس الجاهزة بشبرا

السبت 12/ديسمبر/2020 - 12:46 م
جريدة الدستور
حسام التمساح
طباعة
قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح شبرا تجديد حبس تشكيل عصابى 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة سرقة الملابس الجاهزة من المحلات التجارية بأسلوب المغافلة، وأقروا بارتكابهم 7 وقائع بذات الأسلوب.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارا من العقيد خالد سيف مفتش مباحث شبرا مصر، يفيد بتمكن قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة شبرا والمعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم من ضبط 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية"، حال استقلالهم مركبة "توك توك".

وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على كمية من الملابس الجاهزة مجهولة المصدر، وبمناقشتهم عن مصدر المضبوطات اعترفوا بسرقتها من داخل محل كائن بدائرة القسم بأسلوب "المغافلة".

وباستدعاء مالك المحل تعرف على المضبوطات واتهمهم بالسرقة، كما اعترفوا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه في السرقة من داخل المتاجر بذات الأسلوب، وأقروا بارتكاب 6 حوادث سرقة.

وتم بإرشادهم ضبط المسروقات المستولى عليها بمسكن أحدهم، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهم بالسرقة، وأضافوا بعدم قيامهم بتحرير محاضر بوقائع السرقة.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

أسعار بورصة الدواجن اليوم الجمعة 11-12-2020

مد فترة سداد مُقدمات جدية حجز شقق مبادرة السيسي «سكن كل المصريين» أسبوع

مع قرب موعدها.. تعرف على ضوابط وتاريخ الإعلان عن الوظائف الحكومية الشاغرة

الرئاسة تنشر صورة منح السيسي وسام جوقة الشرف

الصور

image description

مركز استضافة المرأة ببني سويف يستقبل عم أحمد بائع المناديل وطفلته (صور)

image description

مصرع سائق في حادث مروري بدمياط

image description

حملات بأسيوط لتسوية الطرق بالقرى والتأكد من جاهزية مخرات السيول

image description

«بيطري أسيوط» تنظم قوافل علاجية بمركزي أبنوب ومنفلوط

image description

«تموين أسيوط»: ضبط أدوية منتهية الصلاحية ومستحضرات تجميل مهربة

الأكثر قراءة

عودة «السيناريو الأسود».. الصين تعيد عزل مدينة بعد رصد إصابة بـ«كورونا»

محمد الباز يكشف: لماذا سقط الطنطاوي والحريري في انتخابات النواب؟

لماذا يجب أن تضع الدولة يدها على إدارة شركة جهينة؟.. الباز يجيب

تفاصيل مصرع مصريين في حادث سير بالسعودية

إنفوجراف

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

image description

احذروا الإغلاق.. 9 عوامل تمنعكم من الصلاة في المساجد (إنفوجراف)

image description

«رحلتنا واحدة».. قصة حب معز مسعود وحلا شيحة (إنفوجراف)

نجم الساعة

مراجعة فيلم «the father».. عندما فقد «هوبكنز» عقله ليمتعنا

منوعات

د. أحمد عكاشة يكشف أسرار العقل البشرى

بقذيفة إرهابية.. مصرع لاعب على ملعب النادي الأهلي باليمن

المخ ذكر أم أنثى؟

منح جائزة حقوقية ألمانية لماريا كولسنيكوفا المسجونة في بيلاروس

أيام زمان

«بسبب صديقته».. لماذا رفض ممثل أمريكي توصيل الملك فاروق بسيارته؟

«طه إسماعيل كان زملكاويًا جدًا».. اعترافات ميمي الشربيني عن انتقاله للنادي الأهلي

«يظهر إني بحبها».. لماذا غفر التابعي لأسمهان تمردها على حبه؟

«أنا تعبانة منها».. لماذا غضبت روز اليوسف من ابنها إحسان عبدالقدوس؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
ماذا قال بوريطة؟
د.مينا بديع عبدالملك
المنشاوى.. البلبل البكّاء
د.كريمة الحفناوى
لا لتطبيب الختان بالتوعية والقانون
صفاء النجار
الذكورة السامة «4»
المزيد

الثقافة

«شلفتو».. مفردات التأديب في الحارة المصرية

غدًا.. افتتاح معرض «الأحجية» بدار الأوبرا

الليلة.. فرقة «غنوة زمان» تحيي حفلا بأوبرا الإسكندرية

مناقشة كتاب «محمد منير.. حالة عشق» بمكتبة مصر العامة