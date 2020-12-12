تجديد حبس عصابة سرقة الملابس الجاهزة بشبرا

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح شبرا تجديد حبس تشكيل عصابى 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة سرقة الملابس الجاهزة من المحلات التجارية بأسلوب المغافلة، وأقروا بارتكابهم 7 وقائع بذات الأسلوب.تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارا من العقيد خالد سيف مفتش مباحث شبرا مصر، يفيد بتمكن قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة شبرا والمعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم من ضبط 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية"، حال استقلالهم مركبة "توك توك".وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على كمية من الملابس الجاهزة مجهولة المصدر، وبمناقشتهم عن مصدر المضبوطات اعترفوا بسرقتها من داخل محل كائن بدائرة القسم بأسلوب "المغافلة".وباستدعاء مالك المحل تعرف على المضبوطات واتهمهم بالسرقة، كما اعترفوا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه في السرقة من داخل المتاجر بذات الأسلوب، وأقروا بارتكاب 6 حوادث سرقة.وتم بإرشادهم ضبط المسروقات المستولى عليها بمسكن أحدهم، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهم بالسرقة، وأضافوا بعدم قيامهم بتحرير محاضر بوقائع السرقة.وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق