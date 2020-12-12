القبض على صاحب مصنع استولى على 10 أطنان سكر مدعم بالجيزة

أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية، عن ضبط مالك مصنع متعاقد مع إحدى الشركات "قطاع أعمال عام" لتعبئة السكر التموينى- كائن بمحافظة الجيزة، لتصرفه فى 10 أطنان "سكر تموينى"، المخصص ربطًا على البطاقات التموينية، ببيعها فى السوق السوداء لحسابه الشخصى بموجب أذونات صرف وهمية قدرت بـ85000 جنيه.يأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.