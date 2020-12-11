مصادر: 3 مجهولين اعتدوا على أيمن يونس.. ورئيس لجنة الكرة لم يقدم بلاغا

أفادت مصادر أمنية أن الكابتن أيمن يونس مدير الكرة بنادي الزمالك لم يتقدم ببلاغ حول ما تعرض له من اعتداء عقب صلاة الجمعة اليوم.وأشارت المصادر إلى أن مباحث قسم أول أكتوبر تفحص الواقعة وملابساتها عقب تداول صور ايمن يونس على مواقع التواصل الاجتماعي، وشرحت المصادر أن 3 أشخاص مجهولين نفذوا واقعة الاعتداء بالضرب على أيمن يونس وتحطيم زجاج سيارته.وتفحص قوات الامن مدى وجود كاميرات المراقبة لتحديد هوية المتهمين.