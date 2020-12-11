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حوادث

شرطة التموين تضبط 1265 قضية خلال 24 ساعة

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 04:15 م
جريدة الدستور
مريم جبل _ عمرو المزيدي
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شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملات لضبط جرائم الغش التجاري.

وأثمرت الجهود عن ضبط 1265 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، من أبرزها ضبط (2،175 طن " لحوم مجمدة – كبدة – مفروم لحوم" ) يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية "بدون ترخيص محافظة القاهرة.

كما تمكنت الجهود من ضبط (3،965 طن قمح بلدي يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية واحتوائها على حشرات حية وميتة "سوس")، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية غير مرخص بمحافظة الإسكندرية.

وأسفرت الجهود عن ضبط مالك محل بدال تمويني بمحافظة الجيزة، لقيامه بتجميع (1،7 طن سكر تمويني – 540 عبوة زيت تمويني مخصصين ربطًا للصرف على البطاقات التموينية)، للاتجار بها بالسوق السوداء بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة قدرت بـ23 ألفا و90 جنيها، وضبط (3 أطنان رول بلاستيك غير مطابقة للمواصفات القياسية ومجهولة المصدر "منتج نهائى" – 4 طن "مواد خام مجهولة المصدر " وغير مطابقة للمواصفات وتشكل خطرًا على الصحة العامة)، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن مصنع للمنتجات البلاسيكية بدون ترخيص بمحافظة البحيرة.

ونجحت الجهود في ضبط مالك مخبز بلدي بمحافظة البحيرة، لقيامه بالاستيلاء على أموال الدعم بدون وجه حق، وورد تقرير الجهات المعنية وشركة تطبيقات الكروت الذكية يفيد بأن المبالغ التي تحصل عليها تقدر بـ537 ألفا و34 جنيها، مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعليًا وقيامه بالاستيلاء عليها دون وجه حق.

كما تم القيام بحملة نوعية لضبط قضايا التلاعب في المشغولات الذهبية، أسفرت عن ضبط عدد 4 قضايا بإجمالي مضبوطات 2،36 كيلو جرام مشغولات ذهبية مدموغة بدمغات، يشتبه في كونها مقلدة وخارج مصلحة الدمغة والموازين، مما يشكل ضررًا على الاقتصاد الوطني.

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