تحالف دعم الشرعية باليمن يعلن استمرار عملية فصل القوات في أبين

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الجمعة، أن عملية فصل القوات في أبين وخروجها من عدن مستمرة وتسير بإشراف من قوات التحالف.وكان مصدر مسئول في تحالف دعم الشرعية في اليمن قد أعلن، أمس الخميس، أنه تم استكمال جميع الترتيبات اللازمة لتطبيق آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض، حيث تم التوافق على تشكيل الحكومة اليمنية من 24 وزيرا ومن ضمنهم وزراء المجلس الانتقالي الجنوبي ومختلف المكونات السياسية اليمنية.وأوضح أنه تم استيفاء جميع الخطط العسكرية والأمنية اللازمة لتنفيذ الشق العسكري والأمني.