الداخلية تستجيب لالتماس مسن وتنقله للشهر العقارى بالقاهرة

تقدم مواطن "مُسن" مقيم بدائرة قسم شرطة المرج، بالتماس لغرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة لمساعدته في التوجه للشهر العقارى، لإنهاء بعض الأوراق الخاصة به، نظرًا لإقامته بمفرده وعدم قدرته على الحركة.على الفور تم إيفاد مأمورية لمحل إقامة المواطن المذكور، واصطحابه إلى مكتب الشهر العقارى، وإعادته لمسكنه مرة أخرى.وتقدم المواطن بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الاستجابة الفورية والسريعة لالتماسه، حيث يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية، خاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.