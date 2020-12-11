رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 11 ديسمبر 2020 الموافق 26 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

اعترافات المتهم بسرقة 5 فيلات بالتجمع: دفنت الحصيلة في حديقة

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 10:38 ص
المتهم
المتهم
طباعة
اعترف المتهم بسرقة 5 فيلات بمنطقة التجمع الأول لمحافظة القاهر، أمام الجهات المختصة أثناء التحقيق معه، أنه أستغل طبيعة عمله كحارس فيلا وظل يراقب مواعيد أصحاب الفيلات المجاورة ليتمكن من سرقة مجوهرات وأموال من داخلها، فضلا عن سرقة الفيلا التي يعمل بها.

وأضاف المتهم خلال اعترافاته إلى أنه جمع كافة المسروقات حصيلة سرقة 5 فيلات ووضعهم داخل خزينة حديدية ودفنها بحديقة الفيلا التي يعمل فيها كحارس، مشيرا إلى انه استغل ثقة أصحاب الفيلات فيه واستبعادهم لارتكاب واقعة السرقة لاعتياد تواجده كحارس لفيلا مجاورة لهم، حيث ظل يراقب تحركات ومواعيد أصحاب تلك الفيلات، وكان يتسلل إلي داخلهم ليتمكن من الاستيلاء على أموال ومجوهرات وأخفاهم أسفل حديقة الفيلا حتى لا يفتضح أمره، تم ضبط المتهم وارشد عن المسروقات ومكان إخفاءها.

وكان رجال المباحث قد تمكنوا من ضبط حارس فيلا لاتهامه بسرقة الفيلات بالقاهرة الجديدة، تمت عملية الضبط تنفيذا لتوجيهات اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

البداية كانت بورود بلاغ إلى رئيس مباحث قسم شرطة التجمع الأول، من مواطن قرر باكتشافه واقعة سرقة كمية من المصوغات وهاتفي محمول وخزينة بداخلها مبالغ مالية من داخل مسكنه بدائرة القسم، حيث أنتقل رجال الأمن لفحص البلاغ لكشف ملابساته وضبط مرتكبي الواقعة.

و بالتحري وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الفيوم له معلومات جنائية، أمكن ضبطه، واعترف بتحصله على المسروقات من شخص مقيم بمحافظة الجيزة له معلومات جنائية، وأنه على علم بأنه من متحصلات واقعة سرقة عقب تقنين الإجراءات أمكن ضُبطه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة بأسلوب التسلق، وأن المسروقات لدى عميلته (ربة منزل، مقيمة بمحافظة الجيزة) حيث تم ضبطها، وأقرت بقيامهما بالتصرف بالبيع في المشغولات الذهبية المستولى عليها لدى عملائها.

وتبين أن المشغولات الذهبية تم صهرها وتحويلها إلى ذهب خام واستخدامها في تصنيع مشغولات ذهبية أخرى، وقدما مصوغات ذهبية بما يعادل قيمة المشغولات الذهبية المستولى عليها، كما تم ضبط الخزينة،
تم تحرير المحاضر اللازمة والعرض على النيابة العامة التي أصدرت قرارا بحبس المتهمين 4 أيام على ذمه التحقيقات.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

«لا تخففوا الملابس».. تفاصيل طقس الـ 48 ساعة القادمة

يصل القاهرة الليلة.. كل ما تريد معرفته عن لقاح «سينوفارم»

«كاف» يعلن تأجيل السوبر الإفريقي

أسعار الذهب اليوم الجمعة 11-12-2020

الصور

image description

«الخالد».. صور ووثائق خاصة من حياة نجيب محفوظ

image description

الحماية المدنية بأسيوط تنقذ شابًا سقط فى ترعة الإبراهيمية

image description

محافظة أسيوط يواصل توزيع مشروعات توليد الدخل للمرأة المعيلة (صور)

image description

محافظ أسيوط يشهد مقابلات شخصية لاختيار قيادات لشغل وظائف قيادية

image description

«متحدون على مكافحة الفساد».. فعاليات ثقافية وفنية بمدارس أسيوط

الأكثر قراءة

مع قرب موعدها.. تعرف على ضوابط وتاريخ الإعلان عن الوظائف الحكومية الشاغرة

يصل القاهرة الليلة.. كل ما تريد معرفته عن لقاح «سينوفارم»

أسعار الذهب اليوم الجمعة 11-12-2020

الصحة تكشف عن الفئات الأولى بلقاح كورونا.. وموعد الدفعة الثانية

إنفوجراف

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

image description

احذروا الإغلاق.. 9 عوامل تمنعكم من الصلاة في المساجد (إنفوجراف)

image description

«رحلتنا واحدة».. قصة حب معز مسعود وحلا شيحة (إنفوجراف)

نجم الساعة

مراجعة فيلم «the father».. عندما فقد «هوبكنز» عقله ليمتعنا

منوعات

«سانوفى وجلاكسو»: لقاحنا ضد كورونا لن يكون جاهزًا قبل نهاية 2021

المغنية الأمريكية تايلور سويفت تطلق أسطوانتها الجديدة بشكل مفاجئ

اكتشاف مجموعة قبور عمرها 3600 سنة لنبلاء شمالي الصين

قضاء أكثر من 5 ساعات على مواقع التواصل الاجتماعى يسبب اضطرابا نفسيا مؤذيا

أيام زمان

«يظهر إني بحبها».. لماذا غفر التابعي لأسمهان تمردها على حبه؟

«أنا تعبانة منها».. لماذا غضبت روز اليوسف من ابنها إحسان عبدالقدوس؟

«الأشقياء الثلاثة».. من هنا جاءت فكرة الباد بويز في مصر

سر 8 أغسطس.. نبيل فاروق يتحدث عن أهم أيام حياته

مقالات الرأي
مدحت بشاى
صناعة التعليم صناعة للمستقبل
جمال طه
مصر وتهديدات دول الأطراف «أثيوبيا»
د. محمد عفيفي
مصرواليونان: الثقافة المشتركة
ماجد حبته
رجل المستحيل
المزيد

الثقافة

الليلة.. حفل Egyptian Project بدرب 1718

حكاية صورة.. كيف غير عبد الوهاب وجهة نظر توفيق الحكيم عن السينما

سامح وجيه حنا: كنت أصغر حرافيش محفوظ.. ولقبنى بـ«الدكتور الصغير»

انطلاق ورشة «الرقص الصوفى» بجزويت القاهرة.. اليوم