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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

قمة الاتحاد الأوروبى توافق على فرض عقوبات جديدة على تركيا

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 03:53 ص
الاتحاد الأوروبى
الاتحاد الأوروبى
وكالات
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أكدت وكالة الأنباء الفرنسية " فرانس برس" نقلا عن دبلوماسيين أن زعماء الاتحاد الأوروبي وافقوا خلال القمة المنعقدة حاليا على توسيع قائمة العقوبات ضد تركيا على خلفية أعمال التنقيب التي تنفذها شرق المتوسط.

وفي وقت سابق، اتهم أردوغان الاتحاد بأنه لم يتعامل قط بشكل نزيه مع بلاده، وقال في مؤتمر صحفي في أنقرة قبل توجهه إلى أذربيجان للقيام بزيارة رسمية إن "أي قرار بشأن عقوبات الاتحاد الأوروبي لا يشكل مصدر قلق كبير لتركيا".

وفي السياق، أفاد بيان أعده زعماء الاتحاد الأوروبي للموافقة عليه في قمتهم، بأن الاتحاد سيفرض عقوبات على المزيد من الأتراك والشركات التركية المسؤولة عن أعمال التنقيب في المياه المتنازع عليها في البحر المتوسط.

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