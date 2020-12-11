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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التعليم» تحدد المستندات المطلوبة لاستلام شرائح الإنترنت للطلاب

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 03:43 ص
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
نورهان عبدالرحمن
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وافقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على الإهداء المقدم من شركات المحمول لتقديم شريحة إنترنت لطلاب الصف الأول الثانوي بدون مقابل.

وأبلغت الوزارة، في منشور رسمي لمديريات التربية والتعليم، عن موافقتها لهذا الإهداء.

جاء ذلك، لما تقوم به الوزارة من تطوير لمنظومة التعليم الجديدة ودمج التكنولوجيا الحديثة في العملية التعليمية، وصرف أجهزة تابلت لطلاب الصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2020-2021.

وحددت الوزارة المستندات المطلوبة لاستلام الشريحة الخاصة بكل طالب وهي:

- صورة شهادة الرقم القومي.

- صورة بطاقة ولي الأمر والتوقيع على إقرار استلام.
«التعليم» تحدد المستندات المطلوبة لاستلام شرائح الإنترنت للطلاب
«التعليم» تحدد المستندات المطلوبة لاستلام شرائح الإنترنت للطلاب

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