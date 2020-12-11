خبير بيئى: سنشهد مناخ مختلف لم تشهده البشرية من قبل

قال مجدي علام الخبير البيئي، إن تغير المناخ له تأثيرات على كافة النظم البيئية في العالم من هواء ومياه وتربة وأن درجات الحرارة خلال الـ٥٠ عامًا القادمة سترتفع درجتين مئويتين، وهذا الارتفاع يشكل تهديد لكثير من النظم البيئية وتهديد أخطر بكثير للكائنات الدقيقة، وهناك كائنات بالكامل ستختفي وكائنات تزداد أو تظهر من جديد فيها يسمي طفرات بيولوجية والطفرة البيولوجية، وأن هناك نوع من الفيروسات أو الحشرات أو الكائنات سيزيد ونوع ينخفض.وتابع الخبير البيئي، خلال تصريحه لـ"الدستور" أن هناك كائنات مهددة بالانقراض والشعاب المرجانية وما يتعلق بها من كائنات حية وكائنات مرشحة للزيادة مثل الجراد، منوهًا أن في السنوات الأخيرة لم تكن كميات الجراد بشكل طبيعي، لكن كثير من بلدان العالم قامت بحماية أنفسها بحرائق الغابات التي تشكل أكتر من ربع مساحة الغابات على مستوى العالم.وأوضح علام، أن الإنسان يعيش على الأكسجين الصادر من الغابات، والمتواجد في الغلاف الجوي، والاحتباس الحراري يؤثر على تغير المناخ، التغيرات المناخية في السنوات الاخيرة بدأت تشكل خطر لكل علماء البيئة لأن هناك خطر شديد علي الكرة الأرضية أن تستمر في توازن يستطيع الإنسان تحمله وإذا لم تتوقف الدول الصناعية الكبرى عن ضخ انبعاثات غازات احتباس حراري التي تشمل ثاني أكسيد الكربون وأكسيد النيتروجين وأكاسيد الكبريت أيضًا الي ما يطلق عليه الهيدروكلورفلورو كاربون التي تأكل طبقة الاوزون، وسنشهد كرة أرضية بمناخ مختلف لم تشهده البشرية من قبل، متمنيًٍا أن لا يحدث ذلك.