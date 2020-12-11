يرغب العديد من المواطنين في معرفة كيفية تسجيل الدخول على مصلحة الضرائب المصرية البوابة الإلكترونية، وذلك بالبحث عنها عبر محركات البحث الرئيسية، خلال الفترة الماضية وتزداد العمليات البحثية بشكل مكثف يوميا، وذلك بعد إعلان مصلحة الضرائب للتعاقد مع 1700 مأمور ضرائب، في يوم 22 نوفمبر الماضي، وفقا لشروط وضوابط حددتها المصلحة، ومنذ هذا التوقيت وازاد الإقبال على الموقع الإلكتروني للمصلحة ومن هنا يسأل الكثير عن كيفية الدخول للبوابة.

كيفية تسجيل الدخول على مصلحة الضرائب المصرية البوابة الالكترونية

تسهيلا على المواطن من التنقل إلى مقار مصلحة الضرائب وخاصة في هذه الأجواء التي يمر بها العالم من جائحة كورونا المستجد، الذي حصد الكثير من الأرواح وتكبد في خسائر مالية ضخمة، وأدى إلى تقليل العمالة، واتخاذ العديد من القرارات التي تصب في مصلحة المواطن المصري، وفي هذا الصدد لجأت العديد من المؤسسات الحكومية والهيئات والوزارات إلى التخفيف عن المواطن، وجعلت ما يقرب من 70 خدمة إلكترونية على بوابة الحكومة المصرية، ومن ثم قامت الهيئات بإنشاء بوابات إلكترونية لتسهيل حركة الدفع، وتخليص المصالح من خلال الـ"أونلاين".

لذلك يمكن للمواطن الذي لا يرغب في الدخول لمصلحة الضرائب، التسجيل عبر الرابط الآتي: (من هنا)

-أن يقوم المواطن بكتابة اسم المستخدم، وكلمة المرور، الضغط على الخدمات التي يريدها، سواء الإقرار الضريبي أو دفع الضرائب ومعرفة قيمتها.

خدمات بوابة مصلحة الضرائب

هناك العديد من المميزات والخدمات التي تقدمها بوابة مصلحة الضرائب منها: يقدم المواطن من خلالها الإقرارات الضريبة وهذا يعتبر خطوة متميزة وتقدمها الهيئة للتخفيف عن كاهل المواطن، كما تقدم البوابة التسجيل في الإقرار الضريبي، يتيح للمواطن الدخول في أي وقت على حساب الإقرار الضريبي، ويمكن للمواطنين تخزين جميع الفواتير الخاصة بحركة المبيعات والمشتريات التي تتم.