وصول الإرهابي محمود عزت إلى مقر محاكمته بطرة
الخميس 10/ديسمبر/2020 - 12:09 م
عادل عبد العالطباعة
وصل إلي مقر الدائرة الثانية بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، الإرهابي الإخواني محمود عزت، القائم بأعمال مرشد الإخوان، وسط تشديدات أمنية مكثفة، مرتديا ملابس الحبس الاحتياطي لحضور جلسة محاكمته في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مكتب الإرشاد".
وكانت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار عبده عطية الأودن، قد حددت جلسة اليوم، لنظر أولى جلسات إعادة إجراءات محاكمة الإرهابي محمود عزت، على الحكم الصادر ضده غيابيًا بالسجن المؤبد في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مكتب الإرشاد".
وتعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين سامح داود، ومحمد عمار، بأمانة سر سيد حجاج.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، في غضون شهر ديسمبر 2018 قضت ببراءة عصام العريان ومحمد البلتاجي، في إعادة محاكمة محمد بديع، مرشد الإخوان، و12 آخرين من القيادات، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "أحداث مكتب الإرشاد".
وقضت المحكمة حينها بمعاقبة 6 متهمين بالمؤبد، وهم "محمد بديع عبدالمجيد، ورشاد محمد البيومي، وعبدالرحيم محمد عبدالرحيم، ومحمد خيرت الشاطر، ومحمود أحمد أبوزيد، ومصطفي عبدالعظيم فهمي"، وبراءتهم من تهم القتل والشيوع فيه وحيازة وإحراز المفرقعات.
وبراءة سعد الكتاتني، وأيمن هدهد، وأسامة ياسين، ومحمد البلتاجي، وعصام العريان، وحسام الشحات، وانقضاء الدعوي الجنائية قبل محمد مهدي عاكف.
وصدر الحكم حينها برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، رئيس محكمة الجنايات، وعضوية المستشارين عصام أبوالعلا، وحسن السايس، بحضور ياسر زيتون، ممثل نيابة أمن الدولة العليا، وسكرتارية حمدي الشناوي.
وكانت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار عبده عطية الأودن، قد حددت جلسة اليوم، لنظر أولى جلسات إعادة إجراءات محاكمة الإرهابي محمود عزت، على الحكم الصادر ضده غيابيًا بالسجن المؤبد في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مكتب الإرشاد".
وتعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين سامح داود، ومحمد عمار، بأمانة سر سيد حجاج.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، في غضون شهر ديسمبر 2018 قضت ببراءة عصام العريان ومحمد البلتاجي، في إعادة محاكمة محمد بديع، مرشد الإخوان، و12 آخرين من القيادات، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "أحداث مكتب الإرشاد".
وقضت المحكمة حينها بمعاقبة 6 متهمين بالمؤبد، وهم "محمد بديع عبدالمجيد، ورشاد محمد البيومي، وعبدالرحيم محمد عبدالرحيم، ومحمد خيرت الشاطر، ومحمود أحمد أبوزيد، ومصطفي عبدالعظيم فهمي"، وبراءتهم من تهم القتل والشيوع فيه وحيازة وإحراز المفرقعات.
وبراءة سعد الكتاتني، وأيمن هدهد، وأسامة ياسين، ومحمد البلتاجي، وعصام العريان، وحسام الشحات، وانقضاء الدعوي الجنائية قبل محمد مهدي عاكف.
وصدر الحكم حينها برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، رئيس محكمة الجنايات، وعضوية المستشارين عصام أبوالعلا، وحسن السايس، بحضور ياسر زيتون، ممثل نيابة أمن الدولة العليا، وسكرتارية حمدي الشناوي.