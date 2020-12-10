وصول الإرهابي محمود عزت إلى مقر محاكمته بطرة

وصل إلي مقر الدائرة الثانية بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، الإرهابي الإخواني محمود عزت، القائم بأعمال مرشد الإخوان، وسط تشديدات أمنية مكثفة، مرتديا ملابس الحبس الاحتياطي لحضور جلسة محاكمته في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مكتب الإرشاد".وكانت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار عبده عطية الأودن، قد حددت جلسة اليوم، لنظر أولى جلسات إعادة إجراءات محاكمة الإرهابي محمود عزت، على الحكم الصادر ضده غيابيًا بالسجن المؤبد في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مكتب الإرشاد".وتعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين سامح داود، ومحمد عمار، بأمانة سر سيد حجاج.وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، في غضون شهر ديسمبر 2018 قضت ببراءة عصام العريان ومحمد البلتاجي، في إعادة محاكمة محمد بديع، مرشد الإخوان، و12 آخرين من القيادات، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "أحداث مكتب الإرشاد".وقضت المحكمة حينها بمعاقبة 6 متهمين بالمؤبد، وهم "محمد بديع عبدالمجيد، ورشاد محمد البيومي، وعبدالرحيم محمد عبدالرحيم، ومحمد خيرت الشاطر، ومحمود أحمد أبوزيد، ومصطفي عبدالعظيم فهمي"، وبراءتهم من تهم القتل والشيوع فيه وحيازة وإحراز المفرقعات.وبراءة سعد الكتاتني، وأيمن هدهد، وأسامة ياسين، ومحمد البلتاجي، وعصام العريان، وحسام الشحات، وانقضاء الدعوي الجنائية قبل محمد مهدي عاكف.وصدر الحكم حينها برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، رئيس محكمة الجنايات، وعضوية المستشارين عصام أبوالعلا، وحسن السايس، بحضور ياسر زيتون، ممثل نيابة أمن الدولة العليا، وسكرتارية حمدي الشناوي.