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حوادث

حارس عقار باع شقة دون علم صاحبتها بالشروق.. تجديد حبس

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 01:35 م
جريدة الدستور
داليا عبد الباسط
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جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح الشروق وبدر، اليوم الخميس، حبس حارس عقار لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، لتواطئه في بيع شقة دون علم صاحبتها بمدينة الشروق بمحافظة القاهرة.

واستمعت النيابة لأقوال السيدة التي أقرت بأنها تمتلك الشقة منذ 11 سنة ولم تسكن فيها، وتحضر شهريا للاطمئنان عليها، وإعطاء حارس العقار مبلغا ماليا لمراعاتها، مضيفة بأنها لم تحضر لزيارة الشقة منذ شهرين وأكثر لظروف مرضية، واتصلت هاتفيا بحارس العقار أخبرته بعدم استطاعتها الحضور لفترة بسبب ظروفها الصحية.

وتابعت: «حضرت وتفاجئت بكسر باب الشقة ووجود عمال يعملون بها، و بسؤالهم أحضروا صاحب الشقة الذي أكد لي شرائه للشقة وأن حارس العقار شاهد على عملية الشراء».

كان قد ورد بلاغ لقسم الشروق، من سيدة تفيد فيه بأنها فور وصولها للاطمئنان على شقتها غير المسكونة بمدينة الشروق، تفاجأت بكسر باب الشقة ووجود أشخاص، أخبروها بأنهم اشتروها وعلى الفور تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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