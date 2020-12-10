غلق تسجيل الاستمارة الإلكترونية للأول والثاني الثانوي اليوم

تغلق وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، رابط تسجيل الاستمارة الإلكترونية للصفيين الأول والثاني الثانوي، للتقدم للامتحان الإلكتروني للعام الدراسي 2020-2021.ويمكن للطلاب التسجيل حتى نهاية اليوم عبر هذا الرابط: https:moe-register.emis.gov.eg.ومن المقرر أن تعقد الوزارة اختبارات تدريبية (بدون درجات) لطلاب الصف الأول الثانوي، للتعرف على طبيعة الأسئلة في نظام التقييم الجديد، والتدريب على استخدام منصة الامتحانات الإلكترونية على أجهزة التابلت.وشددت الوزارة، أن الأسئلة ستكون مبسطة وتغطي الأجزاء من المنهج التي تمت دراستها حتى موعد الامتحان، ويمكن أداء الامتحان من المدرسة أو من المنزل، حيث إنه ليس محددًا بزمن أو مكان، ويهدف إلى تجربة الشبكات والمنصات والبنية التحتية والتعود على النظام الجديد.وناشدت الطلاب، بضرورة التعامل هذا الاختبار بجدية، للتعود على نظام الأسئلة وليقف كل طالب على مستواه في هذه المرحلة استعدادا للامتحانات التالية والتي سوف يتم احتساب درجاتها للنجاح والانتقال إلى الصف الأعلى.