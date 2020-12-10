رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 10 ديسمبر 2020 الموافق 25 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

بدء ماراثون الانتخابات الطلابية بجامعة القاهرة

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 10:20 ص
الانتخابات الطلابية
الانتخابات الطلابية
إسراء جمال
طباعة
فتحت كليات جامعة القاهرة، اليوم، باب الترشح للانتخابات الطلابية بالعام الجامعي 2020-2021، بفتح وسحب وتقديم الاستمارات، مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وتستقبل إدارات رعاية الشباب بكليات جامعة القاهرة، الطلاب الراغبين في الترشح في انتخابات اتحاد الطلاب بدءًا من الساعة 9 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 3 عصرًا، لمنع التكدسات الطلابية في وقت واحد، وتنظيم عملية دخول الطلاب إلى مقار سحب وتقديم الاستمارات.

واستعدت كليات جامعة القاهرة، لإجراء الانتخابات الطلابية، بتطبيق الإجراءات الوقائية اللازمة من فيروس كورونا المستجد، واتخاذ التدابير اللازمة حفاظًا على صحة كافة الأطراف، ومنع الدخول بدون الكمامة، ومراقبة الالتزام بالتباعد الاجتماعي.

وأعلنت جامعة القاهرة، في وقت سابق، عن شروط الترشيح للانتخابات الطلابية وهي أن يكون الطالب المتقدم مصري الجنسية، وله نشاط طلابي موثق في الجامعة أو الكلية في مجال اللجنة المرشح لها عدا طلاب السنة الجامعية الأولى، وأن يكون مستجدا بفرقته الدراسية بالنسبة لطلاب النظام الفصلي ونظام العام الكامل، ومستجد ولم يرسب في أكثر من مقررين من المقررات التي سجلها في العام الماضي لطلاب نظام الساعات المعتمدة، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، ولم يسبق مجازاته تأديبيًا، ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة لحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، ولا ينتمي لأي تنظيم أو جماعة إرهابية.

ومن المقرر إعلان الكشوف المبدئية للطلاب المرشحين يوم الأحد 13 ديسمبر، على أن يتم تلقي الطعون يوم الإثنين 14 ديسمبر، وفحصها في اليوم التالي مباشرة، وإعلان الكشوف النهائية يوم الأربعاء 16 ديسمبر، وبدء الدعاية الانتخابية يوم الخميس 17 ديسمبر ولمدة 3 أيام، فيما تجرى انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج يوم الأحد 20 ديسمبر، والإعادة في اليوم التالي، كما تجرى انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم الثلاثاء 22 ديسمبر، واليوم التالي 23 ديسمبر انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات، على أن تختتم أعمال الانتخابات الطلابية الخميس 24 ديسمبر بانتخاب رئيس اتحاد الجامعة ونائبه وأمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الجامعة.

وأكد الدكتور الخشت، على أن الجامعة حريصة على إجراء الإنتخابات الطلابية فى إطار من الحرية والشفافية واحترام التقاليد الجامعية بين الطلاب، خاصة وأن الجامعة تقف على مسافة واحدة من جميع أبنائها الطلاب، مشددا على حظر الدعاية الحزبية أو الدينية أو الطائفية، ومنع أي خرق أو تجاوز للقواعد الجامعية.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

تفاصيل تسجيل استمارة التقدم للامتحان الالكتروني 2021 للصف الأول الثانوي.. الرابط والخطوات

«الصوفية» تعلن الحداد على شيخ «الدسوقية»

«الصحة» تحذر: لا تستخدم الكمامة مرتين أو تضعها على ذقنك

وفاة شيخ الطريقة الدسوقية المحمدية عن عمر يناهز 73 عاما

الصور

image description

محمود يبتكر غربال الكتروني لتنقية التقاوي بالوادي الجديد

image description

«يوسف» بطل تقليد التدريبات: حلمي تحقق وأعشق «محمد صلاح» (فيديو)

image description

جامعة أسيوط تنظم احتفالا بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد

image description

جامعة أسيوط تقيم ندوة للتوعية بمخاطر الفساد

image description

محافظ الجيزة: نضرب بيد من حديد لمكافحة الفساد

الأكثر قراءة

وفاة شيخ الطريقة الدسوقية المحمدية عن عمر يناهز 73 عاما

مفاجأة حول وفاة 6 أشخاص شاركوا في تجارب لقاح فايزر

«الصحة» تحذر: لا تستخدم الكمامة مرتين أو تضعها على ذقنك

شكري يكشف موقف مصر من المصالحة مع قطر

إنفوجراف

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

image description

احذروا الإغلاق.. 9 عوامل تمنعكم من الصلاة في المساجد (إنفوجراف)

image description

«رحلتنا واحدة».. قصة حب معز مسعود وحلا شيحة (إنفوجراف)

نجم الساعة

اليوم.. استكمال محاكمة رامز جلال في «السطو على حقوق الملكية الفكرية»

منوعات

العلماء يطورون تسلسلا للشفرة الوراثية لتتبع حالات كورونا خلال 4 ساعات

مقعد من الكمامات.. طالب كوري يعيد التدوير في زمن كورونا

مواعيد القطارات اليوم الخميس 10-12-2020

وفاة روسى مهاجم إيطاليا الفائز بكأس العالم

أيام زمان

سر 8 أغسطس.. نبيل فاروق يتحدث عن أهم أيام حياته

«انهارت أمي وبكت».. كيف خدع عماد حمدي عائلة نبيل فاروق؟

حكاية برلنتي 5: لماذا رفضت برلنتي عبد الحميد عروض السينما العالمية؟

«حكاية برلنتي 4»: أنيس منصور وأحمد بهاء الدين.. كبار المثقفين في صالون الفنانة برلنتي عبد الحميد

مقالات الرأي
ماجد حبته
يقتلون الإنسان دفاعًا عن حقوقه!
صفوت البياضي
الشفافية.. الطريق لمستقبل أفضل
جلال حمام
البناء يسابق معديات الموت فى النيل
أحمد بهاء الدين شعبان
محنة الكائن السيبرانى
المزيد

الثقافة

الليلة.. حفل الفنانة نادية شنب بمركز درب 1718

أحمد الشهاوى كاتب الأسبوع فى المصرية اللبنانية

مؤمنون بلا حدود تصدر كتاب كهف التأسلم لــ صلاح سالم

مسيرة الشاعر عبدالمنعم الأنصارى بـ الحرية للإبداع