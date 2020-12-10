أبرزها خدمات الصحة والنقل.. «الإحصاء» يرصد تغير أسعار السلع والخدمات خلال شهر

رصد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، التغير الشهري فى أسعار أهم السلع والخدمات خلال شهر نوفمبر 2020 مقارنة بشهر أكتوبر 2020):1- سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعاُ قدره (3.2%) وتأتى التغييرات نتيجة للآتي:- ارتفاع مجموعة الخضروات بنسبة (25.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات الدائمة بنسبة (60.6%) حيث ارتفاع أسعار الطماطم بنسبة (131.3%)، بسلة خضراء بنسبة (46.6%) والبامية بنسبة (18.5%).- ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (0.6%) بسبب ارتفاع مجموعة منتجات حبوب أخرى بنسبة (1.5%) ومجموعة المكرونة بنسبة (0.9%).- هذا بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (-4.6%) بسبب انخفاض مجموعة الكمثرى والجوافة بنسبة (-8.7%) ومجموعة الموز بنسبة (-8.2%).- انخفاض أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (-0.8%)- بسبب انخفاض أسعار مجموعة الطيور بنسبة (-1.5%).2- سجل قسم الملابس والأحذية ارتفاعًا قدره (1.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (2.7%) ومجموعة الملابس الأخرى ومستلزماتها بنسبة (1.5%).... هذا بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة الأقمشة بنسبة (0.6%).3- سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود انخفاضًا قدره (0.1%) بسبب انخفاض أسعار مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة (0.2%)، بالرغم من ارتفاع أسعار مجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة (0.4%).4- سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعًاقدره (0.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأثاث والتجهيزات والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة (0.2%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (0.2%).5- سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعًا قدره (0.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (0.5%) ومجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (0.4%).6- سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعًا قدره (0.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (0.1%) ومجموعة خدمات النقلبنسبة (0.1%).7- سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعًا قدره (0.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (1.3%) ومجموعة الوجبات الجاهزةبنسبة (0.5 %).8- سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة انخفاضًا قدره (-0.1%) بسبب انخفاض أسعار مجموعة خدمات أخرى غير مصنفة في مكان اخر بنسبة (-0.2%) ومجموعة العناية شخصية بنسبة (-0.1%)، هذا بالرغم من ارتفاع أسعار مجموعة الأمتعة الشخصية بنسبة (0.1%).كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قد أعلن ارتفاع معدل التضخم الشهري 1.1% خلال شهر نوفمبر 2020 عن شهر أكتوبر 2020، حيث بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (111.2) نقطة لشهر نوفمبر 2020.