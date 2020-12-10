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مصر

أبرزها خدمات الصحة والنقل.. «الإحصاء» يرصد تغير أسعار السلع والخدمات خلال شهر

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 08:49 ص
جريدة الدستور
أميرة ممدوح
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رصد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، التغير الشهري فى أسعار أهم السلع والخدمات خلال شهر نوفمبر 2020 مقارنة بشهر أكتوبر 2020):

1- سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعاُ قدره (3.2%) وتأتى التغييرات نتيجة للآتي:

- ارتفاع مجموعة الخضروات بنسبة (25.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات الدائمة بنسبة (60.6%) حيث ارتفاع أسعار الطماطم بنسبة (131.3%)، بسلة خضراء بنسبة (46.6%) والبامية بنسبة (18.5%).
- ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (0.6%) بسبب ارتفاع مجموعة منتجات حبوب أخرى بنسبة (1.5%) ومجموعة المكرونة بنسبة (0.9%).
- هذا بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (-4.6%) بسبب انخفاض مجموعة الكمثرى والجوافة بنسبة (-8.7%) ومجموعة الموز بنسبة (-8.2%).
- انخفاض أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (-0.8%)
- بسبب انخفاض أسعار مجموعة الطيور بنسبة (-1.5%).


2- سجل قسم الملابس والأحذية ارتفاعًا قدره (1.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (2.7%) ومجموعة الملابس الأخرى ومستلزماتها بنسبة (1.5%).... هذا بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة الأقمشة بنسبة (0.6%).


3- سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود انخفاضًا قدره (0.1%) بسبب انخفاض أسعار مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة (0.2%)، بالرغم من ارتفاع أسعار مجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة (0.4%).


4- سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعًاقدره (0.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأثاث والتجهيزات والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة (0.2%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (0.2%).


5- سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعًا قدره (0.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (0.5%) ومجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (0.4%).


6- سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعًا قدره (0.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (0.1%) ومجموعة خدمات النقل
بنسبة (0.1%).


7- سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعًا قدره (0.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (1.3%) ومجموعة الوجبات الجاهزة
بنسبة (0.5 %).


8- سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة انخفاضًا قدره (-0.1%) بسبب انخفاض أسعار مجموعة خدمات أخرى غير مصنفة في مكان اخر بنسبة (-0.2%) ومجموعة العناية شخصية بنسبة (-0.1%)، هذا بالرغم من ارتفاع أسعار مجموعة الأمتعة الشخصية بنسبة (0.1%).


كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قد أعلن ارتفاع معدل التضخم الشهري 1.1% خلال شهر نوفمبر 2020 عن شهر أكتوبر 2020، حيث بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (111.2) نقطة لشهر نوفمبر 2020.

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