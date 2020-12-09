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الأربعاء 09 ديسمبر 2020 الموافق 24 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلماني: زيارة السيسي لفرنسا تعكس محورية الدور المصري بالمنطقة

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 09:00 م
السيسي
السيسي
كريمة ابوزيد - السيد السعدني
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قال النائب عبده أبوعايشة، عضو مجلس النواب، إن زيارة الرئيس السيسي إلى فرنسا ولقاءات سيادته مع الرئيس الفرنسي ماكرون، وكل أطياف صنع القرار في فرنسا تؤكد محورية الدور المصري في المنطقة، كما تؤكد أيضا احترام العالم أجمع له والرهان عليه في هزيمة الإرهاب ودحر الأطماع العدوانية التركية.

وأشار أبوعايشة في بيان له اليوم، إلى تصريحات رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس، بعد لقائه الرئيس السيسي وقوله إن الجميع يقدرون مصر ودورها المحوري والرائد في المنطقة، كما أن باريس تعز بالروابط التاريخية التي تجمع بين كل من القاهرة وباريس، وحريصة على زيادة الاستثمارات الفرنسية في مصر ومساندة جهود التنمية والتطور، وتقف بانبهار شديد أمام الإنجازات الداخلية والخارجية التي حققها الرئيس السيسي في مصر، موضحا أن هذا الرأي يعكس قوة مصر ورئيسها أمام الدول الخارجية.

وشدد عضو مجلس الشيوخ، على أن زيارة السيسي لفرنسا كانت ولا تزال واحدة من أنجح الزيارات تلك التي تناولت مختلف القضايا الإقليمية والدولية والثنائية المشتركة بين البلدين في توقيت حساس ورهانات مختلفة على ما يحدث في المنطقة.

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