رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 10 ديسمبر 2020 الموافق 25 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

«وداعًا رجل المستحيل».. نجوم الفن ينعون الكاتب الكبير نبيل فاروق

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 11:56 م
نبيل فاروق
نبيل فاروق
هاجر رضا
طباعة
رحل عن عالمنا الكاتب الكبير الدكتور نبيل فاروق، أشهر كاتب خيال علمي في مصر والوطن العربي وصاحب التحفة الأدبية "ملف المستقبل"، عن عمر ناهز 65 عاما، إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة، ويشيع الجثمان غدًا الخميس بعد صلاة الظهر من مسجد طلعت مصطفى بالرحاب.

وأعرب الفنان عمرو يوسف، عن بالغ حزنه لرحيل الكاتب الدكتور نبيل فاروق، وكتب عبر صفحته الشخصية قائلًا: "فقدنا الكاتب الكبير دكتور نبيل فاروق رائد الأدب البوليسي والخيال العلمي جيل كامل ارتبط بكتاباته ورواياته.. وداعا أدهم صبري وداعا رجل المستحيل".

وكتب الفنان أحمد أمين، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "وداعًا للأستاذ.. والأب.. والصديق.. والمعلم.. د. نبيل فاروق.. ربنا يرحمك ويغفرلك ويصبرنا ويصبر كل حبايبك".

ونعى الفنان تامر فراج، رحيل الكاتب الدكتور نبيل فاروق، حيث كتب: "وداعا دكتور نبيل فاروق، مش عارف أقول إيه.. أنا عمرى ما حبيت قراية الروايات!!! كل قراياتى من وأنا صغير كانت الكتب العلمية والتاريخية.. الوحيد اللى خلانى أقرأ روايات كان الراجل ده الله يرحمه.. أول واحد خلانى أبص على الغلاف من ورا وأشوف مين اللى كاتب سلاسل الكتب الرائعة اللى شكلت وجدانى وأعرف يعنى إيه مؤلف وكاتب.. ملف المستقبل.. مكتب رقم ١٩.. رجل المستحيل.. عايز أعترف إنى ما قريتش غير عدد ولا اتنين من ما وراء الطبيعة.. وكنت باستغرب إن دكتور أحمد خالد توفيق الله يرحمه كان بيطلق عليه العراب.. لأن بالنسبة لى العراب كان هو دكتور نبيل فاروق اللى مافوتش عدد واحد من التلات سلاسل اللى كتبها".

وأضاف: "طبعًا ده رأيى الشخصى وكلهم عظماء.. لكن دكتور نبيل هو اللى لما كنت بحلم أنى أكون ممثل كنت بتخيل نفسى فى شخصيات كتاباته.. كنت لما بحاول أبقى مؤلف كنت بتخيل نفسى بكتب زيه.. كان نفسى أقابله ولكن القدر لم يمهلنا... أتمنى تكون فى مكان أحسن.. ربنا يرحمك ويغفر لك ويفرحك زى ما فرحتنا ويجعلك فى أعلى مقامات الجنة.. إنا لله وإنا اليه راجعون.. الرجاء الدعاء".

يذكر أن الراحل من مواليد فبراير 1956، تخرج فى كلية الطب واشتهر بالأدب البوليسي والخيال العلمي، وصدرت له مجموعة كبيرة من القصص ضمن سلسلة روايات مصرية للجيب، وقدّم عدة سلاسل قصصية من أشهرها ملف المستقبل، ورجل المستحيل، وكوكتيل 2000. لاقت قصصه نجاحًا كبيرًا في العالم العربي، خاصة عند الشباب.

موضوعات متعلقة

رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

حبس والد وزوج «طفلة الهرم المنتحرة».. والنيابة تكشف التفاصيل

وفاة الكاتب الكبير نبيل فاروق صاحب سلسلة «رجل المستحيل»

موعد ظهور نتيجة كلية الشرطة 2020

الصور

image description

محمود يبتكر غربال الكتروني لتنقية التقاوي بالوادي الجديد

image description

«يوسف» بطل تقليد التدريبات: حلمي تحقق وأعشق «محمد صلاح» (فيديو)

image description

جامعة أسيوط تنظم احتفالا بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد

image description

جامعة أسيوط تقيم ندوة للتوعية بمخاطر الفساد

image description

محافظ الجيزة: نضرب بيد من حديد لمكافحة الفساد

الأكثر قراءة

شكري يكشف موقف مصر من المصالحة مع قطر

مفاجأة حول وفاة 6 أشخاص شاركوا في تجارب لقاح فايزر

«الصحة» تحذر: لا تستخدم الكمامة مرتين أو تضعها على ذقنك

حبس والد وزوج «طفلة الهرم المنتحرة».. والنيابة تكشف التفاصيل

إنفوجراف

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

image description

احذروا الإغلاق.. 9 عوامل تمنعكم من الصلاة في المساجد (إنفوجراف)

image description

«رحلتنا واحدة».. قصة حب معز مسعود وحلا شيحة (إنفوجراف)

نجم الساعة

اليوم.. الحكم على محسن السكري في «غسل الأموال»

منوعات

تعليق تركي آل الشيخ على وفاة نبيل فاروق

مواعيد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2020 لموظفي الدولة

رابط الاستعلام عن فاتورة المياه لشهر ديسمبر 2020

امرأة تنجو من السقوط في «نافثة بركانية»

أيام زمان

سر 8 أغسطس.. نبيل فاروق يتحدث عن أهم أيام حياته

«انهارت أمي وبكت».. كيف خدع عماد حمدي عائلة نبيل فاروق؟

حكاية برلنتي 5: لماذا رفضت برلنتي عبد الحميد عروض السينما العالمية؟

«حكاية برلنتي 4»: أنيس منصور وأحمد بهاء الدين.. كبار المثقفين في صالون الفنانة برلنتي عبد الحميد

مقالات الرأي
ماجد حبته
يقتلون الإنسان دفاعًا عن حقوقه!
صفوت البياضي
الشفافية.. الطريق لمستقبل أفضل
جلال حمام
البناء يسابق معديات الموت فى النيل
أحمد بهاء الدين شعبان
محنة الكائن السيبرانى
المزيد

الثقافة

أبرزهم أدهم صبرى.. 3 شخصيات حقيقية من «رجل المستحيل» لـ نبيل فاروق

وصفوه بـ«كاتب فيشار وتيك أواى».. كيف أنصفت الدولة نبيل فاروق؟

الأحد.. افتتاح معرض «الأحجية» للفنانة غادة امبارك بالهناجر

نورا ناجي ناعية نبيل فاروق: «كل محطات حياتي في ميزان حسناتك»