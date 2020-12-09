«وداعًا رجل المستحيل».. نجوم الفن ينعون الكاتب الكبير نبيل فاروق

رحل عن عالمنا الكاتب الكبير الدكتور نبيل فاروق، أشهر كاتب خيال علمي في مصر والوطن العربي وصاحب التحفة الأدبية "ملف المستقبل"، عن عمر ناهز 65 عاما، إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة، ويشيع الجثمان غدًا الخميس بعد صلاة الظهر من مسجد طلعت مصطفى بالرحاب.وأعرب الفنان عمرو يوسف، عن بالغ حزنه لرحيل الكاتب الدكتور نبيل فاروق، وكتب عبر صفحته الشخصية قائلًا: "فقدنا الكاتب الكبير دكتور نبيل فاروق رائد الأدب البوليسي والخيال العلمي جيل كامل ارتبط بكتاباته ورواياته.. وداعا أدهم صبري وداعا رجل المستحيل".وكتب الفنان أحمد أمين، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "وداعًا للأستاذ.. والأب.. والصديق.. والمعلم.. د. نبيل فاروق.. ربنا يرحمك ويغفرلك ويصبرنا ويصبر كل حبايبك".ونعى الفنان تامر فراج، رحيل الكاتب الدكتور نبيل فاروق، حيث كتب: "وداعا دكتور نبيل فاروق، مش عارف أقول إيه.. أنا عمرى ما حبيت قراية الروايات!!! كل قراياتى من وأنا صغير كانت الكتب العلمية والتاريخية.. الوحيد اللى خلانى أقرأ روايات كان الراجل ده الله يرحمه.. أول واحد خلانى أبص على الغلاف من ورا وأشوف مين اللى كاتب سلاسل الكتب الرائعة اللى شكلت وجدانى وأعرف يعنى إيه مؤلف وكاتب.. ملف المستقبل.. مكتب رقم ١٩.. رجل المستحيل.. عايز أعترف إنى ما قريتش غير عدد ولا اتنين من ما وراء الطبيعة.. وكنت باستغرب إن دكتور أحمد خالد توفيق الله يرحمه كان بيطلق عليه العراب.. لأن بالنسبة لى العراب كان هو دكتور نبيل فاروق اللى مافوتش عدد واحد من التلات سلاسل اللى كتبها".وأضاف: "طبعًا ده رأيى الشخصى وكلهم عظماء.. لكن دكتور نبيل هو اللى لما كنت بحلم أنى أكون ممثل كنت بتخيل نفسى فى شخصيات كتاباته.. كنت لما بحاول أبقى مؤلف كنت بتخيل نفسى بكتب زيه.. كان نفسى أقابله ولكن القدر لم يمهلنا... أتمنى تكون فى مكان أحسن.. ربنا يرحمك ويغفر لك ويفرحك زى ما فرحتنا ويجعلك فى أعلى مقامات الجنة.. إنا لله وإنا اليه راجعون.. الرجاء الدعاء".يذكر أن الراحل من مواليد فبراير 1956، تخرج فى كلية الطب واشتهر بالأدب البوليسي والخيال العلمي، وصدرت له مجموعة كبيرة من القصص ضمن سلسلة روايات مصرية للجيب، وقدّم عدة سلاسل قصصية من أشهرها ملف المستقبل، ورجل المستحيل، وكوكتيل 2000. لاقت قصصه نجاحًا كبيرًا في العالم العربي، خاصة عند الشباب.