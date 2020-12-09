البابا تواضروس يستقبل رئيس دير الأنبا بولا

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الأنبا دانيال، أسقف ورئيس دير القديس الأنبا بولا بمحافظة البحر الأحمر، اليوم في المقر البابوي بمحافظة القاهرة.وجاءت الزيارة في إطار سلسلة اللقاءات التي يجريها قداسة البابا تواضروس، مع أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بهدف دعم التواصل الدائم معهم، ولمتابعة شؤون الأديرة والإيبارشيات.