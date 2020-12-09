النظر في منح الرئيس السابق عضوية مدى الحياة بالبرلمان

ينظر مجلس الاتحاد الروسي (الغرفة العليا للبرلمان) خلال اجتماع له يوم الأربعاء المقبل الموافق 16 ديسمبر الجاري في قانون يمنح الرئيس الروسي السابق الحق بعضوية المجلس مدى الحياة.وقال رئيس لجنة مجلس الاتحاد الروسي للتشريع الدستوري أندريه كليشاس، اليوم الأربعاء،: "إن مجلس الاتحاد سينظر في الــ 16 من ديسمبر الحالي في هذا القانون لإقراره".وكان رئيس الاتحاد الروسي قد قدم إلى مجلس الدوما (مجلس النواب) القانون المتعلق بإجراءات تشكيل مجلس الاتحاد، والذي بموجبه يمكن للرئيس السابق لروسيا بعد انتهاء صلاحياته أن يصبح عضوًا في مجلس الاتحاد مدى الحياة.بشار إلى نواب مجلس الدوما كانوا اعتمادوا في وقت سابق من اليوم هذا القانون في القراءة الثالثة والنهائية.