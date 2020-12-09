الأنبا تادرس ينعى مطران بورسعيد للروم الأرثوذكس
الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 09:36 ص
مونيكا جرجسطباعة
نعى الأنبا تادرس، مطران إيبارشية بورسعيد، رحيل المطران نيفون، مطران بورسعيد وتوابعها للروم الأرثوذكس.
وقال الأنبا تادرس، في بيانا له: «أتقدم بالإصالة عن نفسي والآباء الكهنة والشمامسة والخدام والمكرسات وشعب الإيبارشية، بخالص التعازي لقداسة البابا ثيودورس الثاني، بطريرك الروم الأرثوذكس، وشعب الروم الأرثوذكس، في نياحة المطران نيفون، مطران بورسعيد وتوابعها».
وأضاف: «طالبين عزاءً سمائيًا لقداسته وأسرته ولكل أبنائه ومحبيه، راجين من الله نياحا لروحه الطاهرة».
وقال الأنبا تادرس، في بيانا له: «أتقدم بالإصالة عن نفسي والآباء الكهنة والشمامسة والخدام والمكرسات وشعب الإيبارشية، بخالص التعازي لقداسة البابا ثيودورس الثاني، بطريرك الروم الأرثوذكس، وشعب الروم الأرثوذكس، في نياحة المطران نيفون، مطران بورسعيد وتوابعها».
وأضاف: «طالبين عزاءً سمائيًا لقداسته وأسرته ولكل أبنائه ومحبيه، راجين من الله نياحا لروحه الطاهرة».