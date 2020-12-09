الأنبا تادرس ينعى مطران بورسعيد للروم الأرثوذكس

نعى الأنبا تادرس، مطران إيبارشية بورسعيد، رحيل المطران نيفون، مطران بورسعيد وتوابعها للروم الأرثوذكس.وقال الأنبا تادرس، في بيانا له: «أتقدم بالإصالة عن نفسي والآباء الكهنة والشمامسة والخدام والمكرسات وشعب الإيبارشية، بخالص التعازي لقداسة البابا ثيودورس الثاني، بطريرك الروم الأرثوذكس، وشعب الروم الأرثوذكس، في نياحة المطران نيفون، مطران بورسعيد وتوابعها».وأضاف: «طالبين عزاءً سمائيًا لقداسته وأسرته ولكل أبنائه ومحبيه، راجين من الله نياحا لروحه الطاهرة».