سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 9-12-2020





سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 9-12-2020







البنك التجارى الدولى cib

4.08 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.



بنك البركة

4.07 جنيه للشراء.

4.22 جنيه للبيع.



قناة السويس

4.14 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.



مصرف أبوظبى الإسلامى

4.08 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.



والريال هو العملة الرسمية في المملكة العربية السعودية ويتكون من 100 هللة، والعملات الورقية عبارة عن «5 ريالات، 10 ريالات، 50 ريالًا، 100 ريال، 500 ريال »، والعملات المعدنية عبارة عن: «1 هللة، 5 هللات، 10 هللات، 25 هللة، 50 هللة، 1 ريال، 2 ريال».



جدير بالذكر أن الريال السعودي مغطى بالذهب، وقابل للتحويل إلى العملات الأجنبية، ولا توجد قيود على عمليات التحويل النقدي من وإلى المملكة، ويعادل الدولار الأمريكي 3.75 ريال، كما يأتي تصنيف المملكة العربية السعودية مدعومًا بسياسة نقدية محكمة تحافظ على مصداقية ربط سعر الصرف والاستقرار المالي والاقتصادي الكلي.

