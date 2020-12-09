سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 9-12-2020
الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 06:35 ص
منة سالمطباعة
يرصد موقع "الدستور" اليوم الأربعاء 9-12-2020، سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في الأسواق المحلية المصرية حسبما أفادت التعاملات الصباحية اليوم.
وعلى المستوى المحلي، استقر الريال السعودي اليوم وبلغ متوسط سعر صرفه في الأسواق المحلية المصرية 4.18 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع، حسبما أفادت التقارير الأخيرة للبنوك العاملة بالسوق المصري.
4.16 جنيه للشراء.
4.19 جنيه للبيع.
البنك الأهلى المصرى
4.07 جنيه للشراء.
4.18 جنيه للبيع.
بنك مصر
4.07 جنيه للشراء.
4.18 جنيه للبيع.
البنك التجارى الدولى cib
4.08 جنيه للشراء.
4.19 جنيه للبيع.
بنك البركة
4.07 جنيه للشراء.
4.22 جنيه للبيع.
قناة السويس
4.14 جنيه للشراء.
4.19 جنيه للبيع.
مصرف أبوظبى الإسلامى
4.08 جنيه للشراء.
4.19 جنيه للبيع.
والريال هو العملة الرسمية في المملكة العربية السعودية ويتكون من 100 هللة، والعملات الورقية عبارة عن «5 ريالات، 10 ريالات، 50 ريالًا، 100 ريال، 500 ريال »، والعملات المعدنية عبارة عن: «1 هللة، 5 هللات، 10 هللات، 25 هللة، 50 هللة، 1 ريال، 2 ريال».
جدير بالذكر أن الريال السعودي مغطى بالذهب، وقابل للتحويل إلى العملات الأجنبية، ولا توجد قيود على عمليات التحويل النقدي من وإلى المملكة، ويعادل الدولار الأمريكي 3.75 ريال، كما يأتي تصنيف المملكة العربية السعودية مدعومًا بسياسة نقدية محكمة تحافظ على مصداقية ربط سعر الصرف والاستقرار المالي والاقتصادي الكلي.
وعلى المستوى المحلي، استقر الريال السعودي اليوم وبلغ متوسط سعر صرفه في الأسواق المحلية المصرية 4.18 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع، حسبما أفادت التقارير الأخيرة للبنوك العاملة بالسوق المصري.
سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 9-12-2020
البنك المركزى المصرى
4.16 جنيه للشراء.
4.19 جنيه للبيع.
البنك الأهلى المصرى
4.07 جنيه للشراء.
4.18 جنيه للبيع.
بنك مصر
4.07 جنيه للشراء.
4.18 جنيه للبيع.
البنك التجارى الدولى cib
4.08 جنيه للشراء.
4.19 جنيه للبيع.
بنك البركة
4.07 جنيه للشراء.
4.22 جنيه للبيع.
قناة السويس
4.14 جنيه للشراء.
4.19 جنيه للبيع.
مصرف أبوظبى الإسلامى
4.08 جنيه للشراء.
4.19 جنيه للبيع.
والريال هو العملة الرسمية في المملكة العربية السعودية ويتكون من 100 هللة، والعملات الورقية عبارة عن «5 ريالات، 10 ريالات، 50 ريالًا، 100 ريال، 500 ريال »، والعملات المعدنية عبارة عن: «1 هللة، 5 هللات، 10 هللات، 25 هللة، 50 هللة، 1 ريال، 2 ريال».
جدير بالذكر أن الريال السعودي مغطى بالذهب، وقابل للتحويل إلى العملات الأجنبية، ولا توجد قيود على عمليات التحويل النقدي من وإلى المملكة، ويعادل الدولار الأمريكي 3.75 ريال، كما يأتي تصنيف المملكة العربية السعودية مدعومًا بسياسة نقدية محكمة تحافظ على مصداقية ربط سعر الصرف والاستقرار المالي والاقتصادي الكلي.