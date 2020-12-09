رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 09 ديسمبر 2020 الموافق 24 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 9-12-2020

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 06:35 ص
الريال السعودي
الريال السعودي
منة سالم
طباعة
يرصد موقع "الدستور" اليوم الأربعاء 9-12-2020، سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في الأسواق المحلية المصرية حسبما أفادت التعاملات الصباحية اليوم.

وعلى المستوى المحلي، استقر الريال السعودي اليوم وبلغ متوسط سعر صرفه في الأسواق المحلية المصرية 4.18 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع، حسبما أفادت التقارير الأخيرة للبنوك العاملة بالسوق المصري.


سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 9-12-2020


البنك المركزى المصرى
4.16 جنيه للشراء.
4.19 جنيه للبيع.

البنك الأهلى المصرى
4.07 جنيه للشراء.
4.18 جنيه للبيع.

بنك مصر
4.07 جنيه للشراء.
4.18 جنيه للبيع.

البنك التجارى الدولى cib
4.08 جنيه للشراء.
4.19 جنيه للبيع.

بنك البركة
4.07 جنيه للشراء.
4.22 جنيه للبيع.

قناة السويس
4.14 جنيه للشراء.
4.19 جنيه للبيع.

مصرف أبوظبى الإسلامى
4.08 جنيه للشراء.
4.19 جنيه للبيع.

والريال هو العملة الرسمية في المملكة العربية السعودية ويتكون من 100 هللة، والعملات الورقية عبارة عن «5 ريالات، 10 ريالات، 50 ريالًا، 100 ريال، 500 ريال »، والعملات المعدنية عبارة عن: «1 هللة، 5 هللات، 10 هللات، 25 هللة، 50 هللة، 1 ريال، 2 ريال».

جدير بالذكر أن الريال السعودي مغطى بالذهب، وقابل للتحويل إلى العملات الأجنبية، ولا توجد قيود على عمليات التحويل النقدي من وإلى المملكة، ويعادل الدولار الأمريكي 3.75 ريال، كما يأتي تصنيف المملكة العربية السعودية مدعومًا بسياسة نقدية محكمة تحافظ على مصداقية ربط سعر الصرف والاستقرار المالي والاقتصادي الكلي.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

نتائج الدائرة الثانية لانتخابات مجلس النواب بالإسماعيلية

«الصحة»: 23 وفاة و434 إصابة جديدة بكورونا

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 8-12-2020

عاجل| سقوط طنطاوى.. تحالف «أجيال» يحسم الدائرة الأولى بكفر الشيخ

الصور

image description

اللجنة العامة تعلن نتيجة فرز انتخابات الدائرة الثانية بدمياط

image description

نتيجة انتخابات مجلس النواب بدمياط عن الدائرة الأولى

image description

منافسة بين بصل وداود.. نتائج فرز 3 لجان في دمياط

image description

إقبال كبير من الناخبين في آخر ساعات الاقتراع بدمياط

image description

زيادة توافد الناخبين على لجان «إعادة النواب» في بورسعيد (صور)

الأكثر قراءة

عاجل| سقوط طنطاوى.. تحالف «أجيال» يحسم الدائرة الأولى بكفر الشيخ

استشهاد وإصابة 6 ضباط وجندي نتيجة للأعمال القتالية الباسلة بسيناء

الأردن: أمن مصر جزء من أمننا.. ويحذر من تدهور الأوضاع في ليبيا

«المالية» تحدد جدول موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2020 للموظفين في الدولة

إنفوجراف

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

image description

احذروا الإغلاق.. 9 عوامل تمنعكم من الصلاة في المساجد (إنفوجراف)

image description

«رحلتنا واحدة».. قصة حب معز مسعود وحلا شيحة (إنفوجراف)

نجم الساعة

اليوم.. الحكم على محسن السكري في «غسل الأموال»

منوعات

مواعيد القطارات اليوم الأربعاء 9-12-2020

الأمطار تخمد حرائق الغابات فى جزيرة فريزر الأسترالية

أسعار الكتاكيت البيضاء والبلدى اليوم الأربعاء 9-12-2020

ألمانيا ترصد 200 ألف مخالفة لارتداء الكمامات بالقطارات

أيام زمان

«عندما تحكم الصدف والأقدار» حكاية حب أحمد حلمى ومنى زكى

سر تمرد محمود عوض على شيك فريد الأطرش

«كُن نفسك».. تفاصيل خروج مفيد فوزي من عباءة «الأستاذ»؟

«مقلب هو وهى».. كيف استحوذ أحمد بهجت على قلب سناء؟

مقالات الرأي
عصام زكريا
أخطر فيلم في مهرجان "القاهرة": كيف تدفع ابنك إلى الانتحار؟!
د.مينا بديع عبدالملك
من أجل تواصل سلسلة خلفاء القديس مرقس
منى رجب
السينما تتحدى كورونا بمهرجان القاهرة السينمائى الدولى
ثروت الخرباوي
السلام والرحمة على كل الوطن
المزيد

الثقافة

عروض أفلام المخرج سمير سيف بمركز الحرية للإبداع

«الأخوات الثلاث» قصة مثيرة عن الحب والحرب والمنفى

بدء ورشة فن الأسترينج آرت ببيت السنارى الأثرى.. اليوم

يوسف نبيل: «فروم» يمزج بين التحليل النفسى والاهتمامات الدينية